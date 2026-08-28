Τι λέει η επιστήμη για τις μητέρες που κοιμούνται μαζί με το μωρό στο ίδιο κρεβάτι
Τι λέει η επιστήμη για τις μητέρες που κοιμούνται μαζί με το μωρό στο ίδιο κρεβάτι
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Όταν ο Δρ. David R. Samson, αναπληρωτής καθηγητής εξελικτικής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, ρώτησε μητέρες Χάτζα στην Τανζανία αν θα έβαζαν ποτέ ένα μωρό να κοιμηθεί μακριά από τη μητέρα του, η αντίδρασή τους ήταν σαν η ερώτηση να μην είχε νόημα. Πώς αλλιώς θα το προστάτευαν τη νύχτα, θα το κρατούσαν ζεστό ή θα ανταποκρίνονταν αμέσως όταν ξυπνούσε;
Στο άρθρο του στο National Geographic, ο Δρ. Samson ξεκινά από αυτή την ανθρωπολογική παρατήρηση για να περιγράψει μια πραγματικότητα που συχνά χάνεται στη σύγχρονη συζήτηση: σε μεγάλο μέρος του κόσμου και της ανθρώπινης ιστορίας, ο ύπνος των βρεφών δεν ήταν μοναχικός, αλλά κοινωνικός. Τα μωρά κοιμούνταν κοντά σε έναν φροντιστή, μέσα σε μια «ζώνη» επαφής, ήχου, μυρωδιάς και ανταπόκρισης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στο άρθρο του στο National Geographic, ο Δρ. Samson ξεκινά από αυτή την ανθρωπολογική παρατήρηση για να περιγράψει μια πραγματικότητα που συχνά χάνεται στη σύγχρονη συζήτηση: σε μεγάλο μέρος του κόσμου και της ανθρώπινης ιστορίας, ο ύπνος των βρεφών δεν ήταν μοναχικός, αλλά κοινωνικός. Τα μωρά κοιμούνταν κοντά σε έναν φροντιστή, μέσα σε μια «ζώνη» επαφής, ήχου, μυρωδιάς και ανταπόκρισης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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