Τι λέει η επιστήμη για τις μητέρες που κοιμούνται μαζί με το μωρό στο ίδιο κρεβάτι
YGEIAMOU.GR
Βρέφος Ύπνος

Τι λέει η επιστήμη για τις μητέρες που κοιμούνται μαζί με το μωρό στο ίδιο κρεβάτι

Τι δείχνουν τα σύγχρονα δεδομένα για την ασφάλεια του βρεφικού ύπνου - Πότε η εγγύτητα μπορεί να γίνει επικίνδυνη

Τι λέει η επιστήμη για τις μητέρες που κοιμούνται μαζί με το μωρό στο ίδιο κρεβάτι
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Όταν ο Δρ. David R. Samson, αναπληρωτής καθηγητής εξελικτικής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, ρώτησε μητέρες Χάτζα στην Τανζανία αν θα έβαζαν ποτέ ένα μωρό να κοιμηθεί μακριά από τη μητέρα του, η αντίδρασή τους ήταν σαν η ερώτηση να μην είχε νόημα. Πώς αλλιώς θα το προστάτευαν τη νύχτα, θα το κρατούσαν ζεστό ή θα ανταποκρίνονταν αμέσως όταν ξυπνούσε;

Στο άρθρο του στο National Geographic, ο Δρ. Samson ξεκινά από αυτή την ανθρωπολογική παρατήρηση για να περιγράψει μια πραγματικότητα που συχνά χάνεται στη σύγχρονη συζήτηση: σε μεγάλο μέρος του κόσμου και της ανθρώπινης ιστορίας, ο ύπνος των βρεφών δεν ήταν μοναχικός, αλλά κοινωνικός. Τα μωρά κοιμούνταν κοντά σε έναν φροντιστή, μέσα σε μια «ζώνη» επαφής, ήχου, μυρωδιάς και ανταπόκρισης.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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