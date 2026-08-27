Καρκίνος Παχέος Εντέρου: Μια νόσος που μπορεί να προληφθεί – 8 συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται
Καρκίνος Παχέος Εντέρου: Μια νόσος που μπορεί να προληφθεί – 8 συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται
Η υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής, η κολονοσκόπηση και η αξιοποίηση των σύγχρονων χειρουργικών τεχνικών αποτελούν τα ισχυρότερα όπλα θωράκισης από τη νόσο, λέει ο κ. Σπύρος Αυλωνίτης, Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Ε' Χειρουργικής Κλινικής, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί μία από τις συχνότερες μορφές καρκίνου παγκοσμίως και εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Παρά τη συχνότητά του, είναι από τις λίγες κακοήθειες που μπορούν σε μεγάλο βαθμό να προληφθούν ή να διαγνωστούν σε πρώιμο στάδιο, όταν οι πιθανότητες πλήρους ίασης είναι ιδιαίτερα υψηλές.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο καρκίνος αναπτύσσεται από πολύποδες του εντέρου, δηλαδή καλοήθεις βλάβες που με την πάροδο των ετών μπορεί να μετατραπούν σε κακοήθεια. Η διαδικασία αυτή είναι συνήθως αργή, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης μέσω του προληπτικού ελέγχου.
Οι παράγοντες κινδύνου
Οι σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν:
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο καρκίνος αναπτύσσεται από πολύποδες του εντέρου, δηλαδή καλοήθεις βλάβες που με την πάροδο των ετών μπορεί να μετατραπούν σε κακοήθεια. Η διαδικασία αυτή είναι συνήθως αργή, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης μέσω του προληπτικού ελέγχου.
Οι παράγοντες κινδύνου
Οι σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν:
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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