Τα φύλλα αυτού του δέντρου κάνουν θαύματα σε έντερο και μεταβολισμό
Τα φύλλα αυτού του δέντρου κάνουν θαύματα σε έντερο και μεταβολισμό
Η μουριά περιέχει ενώσεις που φαίνεται να επηρεάζουν τα βακτήρια του εντέρου και τις μεταβολικές λειτουργίες, σύμφωνα με νέα ανασκόπηση
Η μουριά έχει μακρά ιστορία ως τροφή και ως φυτό της παραδοσιακής ιατρικής. Σήμερα, το επιστημονικό ενδιαφέρον στρέφεται σε ένα πιο συγκεκριμένο ερώτημα: αν οι ενώσεις που περιέχει μπορούν να επηρεάσουν το μικροβίωμα του εντέρου και, μέσω αυτού, πλευρές του μεταβολισμού.
Νέα ανασκόπηση, που δημοσιεύθηκε στο Biomolecules, συγκεντρώνει τα έως τώρα δεδομένα για τη σχέση ανάμεσα στη μουριά, τη λειτουργία του εντέρου και τη μεταβολική υγεία. Σημασία δεν έχει μόνο το φυτό, αλλά και το είδος της μουριάς, το μέρος που χρησιμοποιείται (φύλλα ή καρποί) και ο τρόπος επεξεργασίας του.
Τα φύλλα περιέχουν βιοδραστικές ενώσεις, όπως η 1-δεοξυνοτζιριμυκίνη (DNJ), πολυφαινόλες και πολυσακχαρίτες. Οι καρποί, ιδιαίτερα της μαύρης μουριάς, είναι πλούσιοι σε ανθοκυανίνες καθώς και σε άλλες φαινολικές ενώσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νέα ανασκόπηση, που δημοσιεύθηκε στο Biomolecules, συγκεντρώνει τα έως τώρα δεδομένα για τη σχέση ανάμεσα στη μουριά, τη λειτουργία του εντέρου και τη μεταβολική υγεία. Σημασία δεν έχει μόνο το φυτό, αλλά και το είδος της μουριάς, το μέρος που χρησιμοποιείται (φύλλα ή καρποί) και ο τρόπος επεξεργασίας του.
Τα φύλλα περιέχουν βιοδραστικές ενώσεις, όπως η 1-δεοξυνοτζιριμυκίνη (DNJ), πολυφαινόλες και πολυσακχαρίτες. Οι καρποί, ιδιαίτερα της μαύρης μουριάς, είναι πλούσιοι σε ανθοκυανίνες καθώς και σε άλλες φαινολικές ενώσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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