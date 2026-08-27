Τα φύλλα αυτού του δέντρου κάνουν θαύματα σε έντερο και μεταβολισμό

Η μουριά περιέχει ενώσεις που φαίνεται να επηρεάζουν τα βακτήρια του εντέρου και τις μεταβολικές λειτουργίες, σύμφωνα με νέα ανασκόπηση