4 τρόποι να μεγαλώσουμε παιδιά με αυτοπεποίθηση – Η ιστορία της 10χρονης Κάρι

Η πραγματική αυτοπεποίθηση δεν χτίζεται μόνο με επαίνους, αλλά όταν τα παιδιά παίρνουν αποφάσεις, κάνουν λάθη, βρίσκουν λύσεις και ανακαλύπτουν στην πράξη ότι μπορούν να τα καταφέρουν μόνα τους