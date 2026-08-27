4 τρόποι να μεγαλώσουμε παιδιά με αυτοπεποίθηση – Η ιστορία της 10χρονης Κάρι
4 τρόποι να μεγαλώσουμε παιδιά με αυτοπεποίθηση – Η ιστορία της 10χρονης Κάρι
Η πραγματική αυτοπεποίθηση δεν χτίζεται μόνο με επαίνους, αλλά όταν τα παιδιά παίρνουν αποφάσεις, κάνουν λάθη, βρίσκουν λύσεις και ανακαλύπτουν στην πράξη ότι μπορούν να τα καταφέρουν μόνα τους
Η Carys είναι μόλις 10 ετών και έχει ήδη τη δική της μικρή «επιχείρηση»: Φροντίζει κατοικίδια όταν λείπουν οι κηδεμόνες τους. Πρόσφατα, ένας γείτονας χρειάστηκε να ταξιδέψει για λίγες ημέρες και της ζήτησε να αναλάβει τη γάτα του, η οποία ζούσε σε ένα μικρό υπόστεγο πίσω από το σπίτι, την ώρα που το κτίριο βρισκόταν εδώ και καιρό υπό ανακαίνιση.
Η Carys δέχθηκε. Μάλιστα, ζήτησε λιγότερα χρήματα από τη συνηθισμένη αμοιβή της. Όπως εξήγησε αργότερα στη μητέρα της, σκέφτηκε ότι ο κηδεμόνας της γάτας πιθανότατα δυσκολευόταν να βρει κάποιον που θα αναλάμβανε τη δουλειά με τα χρήματα που μπορούσε να διαθέσει. Δεν ήταν μία απόφαση που της υπέδειξε κάποιος ενήλικας. Την πήρε μόνη της.
Και αυτό, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε άρθρο της στο Psychology Today η Jen Lumanlan, M.S., M.Ed., συγγραφέας και ερευνήτρια θεμάτων γονεϊκότητας, βρίσκεται στον πυρήνα μιας δεξιότητας που οι περισσότεροι γονείς θέλουν να καλλιεργήσουν στα παιδιά τους: της πραγματικής αυτοπεποίθησης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η Carys δέχθηκε. Μάλιστα, ζήτησε λιγότερα χρήματα από τη συνηθισμένη αμοιβή της. Όπως εξήγησε αργότερα στη μητέρα της, σκέφτηκε ότι ο κηδεμόνας της γάτας πιθανότατα δυσκολευόταν να βρει κάποιον που θα αναλάμβανε τη δουλειά με τα χρήματα που μπορούσε να διαθέσει. Δεν ήταν μία απόφαση που της υπέδειξε κάποιος ενήλικας. Την πήρε μόνη της.
Και αυτό, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε άρθρο της στο Psychology Today η Jen Lumanlan, M.S., M.Ed., συγγραφέας και ερευνήτρια θεμάτων γονεϊκότητας, βρίσκεται στον πυρήνα μιας δεξιότητας που οι περισσότεροι γονείς θέλουν να καλλιεργήσουν στα παιδιά τους: της πραγματικής αυτοπεποίθησης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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