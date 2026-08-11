Καρκίνος ωοθηκών: Το κοινό σάκχαρο που μπαίνει στο μικροσκόπιο των ερευνητών

Νέα μελέτη υποστηρίζει ότι μια φυσική γλυκαντική ουσία μπορεί να «βοηθά» τον καρκίνο των ωοθηκών να εξαπλωθεί μετά τη χημειοθεραπεία