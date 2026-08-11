Καρκίνος ωοθηκών: Το κοινό σάκχαρο που μπαίνει στο μικροσκόπιο των ερευνητών
Καρκίνος ωοθηκών: Το κοινό σάκχαρο που μπαίνει στο μικροσκόπιο των ερευνητών
Νέα μελέτη υποστηρίζει ότι μια φυσική γλυκαντική ουσία μπορεί να «βοηθά» τον καρκίνο των ωοθηκών να εξαπλωθεί μετά τη χημειοθεραπεία
Η φρουκτόζη, ένα από τα πιο κοινά σάκχαρα στη διατροφή, μπαίνει στο μικροσκόπιο της ογκολογικής έρευνας. Νέα μελέτη στο Nature Aging συνδέει τη συγκεκριμένη ουσία με την ικανότητα ενός επιθετικού τύπου καρκίνου των ωοθηκών να διασπείρεται, ιδίως στο περιβάλλον που δημιουργείται μετά τη χημειοθεραπεία.
Το εύρημα, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η φρουκτόζη προκαλεί καρκίνο ούτε ότι οι ασθενείς πρέπει να αλλάξουν μόνοι τους τη διατροφή τους. Αναδεικνύει, όμως, έναν πιθανό βιολογικό μηχανισμό μέσω του οποίου το περιβάλλον γύρω από τον όγκο μπορεί να γίνεται πιο ευνοϊκό για την αποκόλληση και τη διασπορά των καρκινικών κυττάρων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το εύρημα, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η φρουκτόζη προκαλεί καρκίνο ούτε ότι οι ασθενείς πρέπει να αλλάξουν μόνοι τους τη διατροφή τους. Αναδεικνύει, όμως, έναν πιθανό βιολογικό μηχανισμό μέσω του οποίου το περιβάλλον γύρω από τον όγκο μπορεί να γίνεται πιο ευνοϊκό για την αποκόλληση και τη διασπορά των καρκινικών κυττάρων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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