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Νοσοκομείο «Αττικόν»: Χωρίς αξονικό τομογράφο λίγο πριν τη γενική εφημερία – Η λύση που δόθηκε
YGEIAMOU.GR
Αξονικός Τομογράφος Νοσοκομείο Αττικόν

Νοσοκομείο «Αττικόν»: Χωρίς αξονικό τομογράφο λίγο πριν τη γενική εφημερία – Η λύση που δόθηκε

Οι δύο αξονικοί τομογράφοι του «Αττικόν» τέθηκαν ταυτόχρονα εκτός λειτουργίας, προκαλώντας ανησυχία ενόψει της γενικής εφημερίας. Ενεργοποιήθηκε εναλλακτικό σχέδιο για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών, ενώ ξεκίνησαν άμεσα οι προσπάθειες αποκατάστασης των βλαβών

Νοσοκομείο «Αττικόν»: Χωρίς αξονικό τομογράφο λίγο πριν τη γενική εφημερία – Η λύση που δόθηκε
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Η ταυτόχρονη βλάβη των δύο αξονικών τομογράφων του νοσοκομείου «Αττικόν», στα πρόθυρα, μάλιστα, γενικής εφημερίας, έφερε αναστάτωση στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Ωστόσο, οι ασθενείς δε φαίνεται πως επηρεάστηκαν και ταλαιπωρήθηκαν, τουλάχιστον έως χθες, χάρη στην άμεση κινητοποίηση για αποκατάσταση των βλαβών.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΓΝ Αττικόν «Αναγέννηση», το νοσηλευτικό ίδρυμα έμεινε από τις 7/8 χωρίς κανέναν αξονικό τομογράφο, αφού και οι δύο έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Την ίδια ώρα, η εταιρεία που έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης δεν έχει καν ενημερώσει πότε θα αποκατασταθούν οι βλάβες, όπως προκύπτει από την ίδια καταγγελία.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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