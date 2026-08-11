Νοσοκομείο «Αττικόν»: Χωρίς αξονικό τομογράφο λίγο πριν τη γενική εφημερία – Η λύση που δόθηκε

Οι δύο αξονικοί τομογράφοι του «Αττικόν» τέθηκαν ταυτόχρονα εκτός λειτουργίας, προκαλώντας ανησυχία ενόψει της γενικής εφημερίας. Ενεργοποιήθηκε εναλλακτικό σχέδιο για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών, ενώ ξεκίνησαν άμεσα οι προσπάθειες αποκατάστασης των βλαβών