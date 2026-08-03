Άνιση κατανομή γιατρών: 6 στους 10 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Μεγάλες ελλείψεις στα νησιά

Ελληνική μελέτη δείχνει ότι η χώρα μας διαθέτει πολλούς ειδικούς γιατρούς, σε σχέση με την ΕΕ, όχι όμως γενικούς γιατρούς - Σοβαρές είναι οι ελλείψεις σε νοσηλευτές, ενώ το υγειονομικό προσωπικό παραμένει άνισα κατανεμημένο μεταξύ των περιοχών