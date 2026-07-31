Ποιες ουρολογικές παθήσεις «χτυπούν» το καλοκαίρι – Τι να προσέξετε
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Metropolitan General Βασίλης Αργυρόπουλος Κολπική Μυκητίαση Νεφρολιθίαση Ουρολοιμώξεις Πέτρα στο νεφρό

Ποιες ουρολογικές παθήσεις «χτυπούν» το καλοκαίρι – Τι να προσέξετε

Ο κ. Βασίλης Αργυρόπουλος, Ουρολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής Α΄ Ουρολογικής Κλινικής Metropolitan General περιγράφει τις πιο συχνές ουρολογικές παθήσεις του καλοκαιριού, καθώς και τους τρόπους πρόληψής τους

Ποιες ουρολογικές παθήσεις «χτυπούν» το καλοκαίρι – Τι να προσέξετε
ygeiamou.gr team
Το καλοκαίρι είναι συνώνυμο της θάλασσας, των διακοπών και των εξωτερικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ουρολογικών προβλημάτων.

Κατά τους θερινούς μήνες η συχνότητα παθήσεων όπως οι ουρολοιμώξεις, οι μυκητιάσεις, η λιθίαση του ουροποιητικού και οι νεφρικοί κωλικοί μπορεί να αυξηθεί έως και 30%.

Η αυξημένη εφίδρωση οδηγεί σε αφυδάτωση, ενώ η παρατεταμένη παραμονή με βρεγμένο μαγιό ή η συσσώρευση υγρασίας στην ευαίσθητη περιοχή δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μικροβίων και μυκήτων.

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ygeiamou.gr team
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