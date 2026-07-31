Ο Νόλαν ξαναδιαβάζει την Οδύσσεια – Και φωτίζει τον άνθρωπο πίσω από θεούς και μύθους
Ο Νόλαν ξαναδιαβάζει την Οδύσσεια – Και φωτίζει τον άνθρωπο πίσω από θεούς και μύθους
Η ψυχολόγος Δέσποινα Πλουσίου αναλύει πώς η κινηματογραφική ματιά του Κρίστοφερ Νόλαν φωτίζει την ευαλωτότητα του ανθρώπου πίσω από τον ομηρικό ήρωα και μετατρέπει την Οδύσσεια σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας
*Γράφει η κυρία Δέσποινα Πλουσίου, M.A, M.F.T, Ψυχολόγος με ειδίκευση στο τραύμα, εμπνεύστρια και διοργανώτρια του Syros Healing Waves Festival II
Κάθε μεγάλη εποχή επιστρέφει στους μύθους της από ανάγκη. Οι μύθοι δεν επιβιώνουν επειδή αφηγούνται το παρελθόν. Επιβιώνουν επειδή φωτίζουν εκείνο που παραμένει αμετάβλητο μέσα στον άνθρωπο. Η Οδύσσεια δεν αποτελεί απλώς το έπος της επιστροφής. Αποτελεί το σπουδαιότερο ίσως κείμενο της δυτικής γραμματείας για τη μεταμόρφωση της ανθρώπινης ψυχής. Υπό αυτή την έννοια, η επιλογή του Christopher Nolan να μεταφέρει κινηματογραφικά το ομηρικό έπος αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Δεν πρόκειται μόνο για μια αισθητική πρόκληση. Πρόκειται για μια πρόταση ερμηνείας του ίδιου του ανθρώπου.
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Κάθε μεγάλη εποχή επιστρέφει στους μύθους της από ανάγκη. Οι μύθοι δεν επιβιώνουν επειδή αφηγούνται το παρελθόν. Επιβιώνουν επειδή φωτίζουν εκείνο που παραμένει αμετάβλητο μέσα στον άνθρωπο. Η Οδύσσεια δεν αποτελεί απλώς το έπος της επιστροφής. Αποτελεί το σπουδαιότερο ίσως κείμενο της δυτικής γραμματείας για τη μεταμόρφωση της ανθρώπινης ψυχής. Υπό αυτή την έννοια, η επιλογή του Christopher Nolan να μεταφέρει κινηματογραφικά το ομηρικό έπος αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Δεν πρόκειται μόνο για μια αισθητική πρόκληση. Πρόκειται για μια πρόταση ερμηνείας του ίδιου του ανθρώπου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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