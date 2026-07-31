Ο Νόλαν ξαναδιαβάζει την Οδύσσεια – Και φωτίζει τον άνθρωπο πίσω από θεούς και μύθους

Η ψυχολόγος Δέσποινα Πλουσίου αναλύει πώς η κινηματογραφική ματιά του Κρίστοφερ Νόλαν φωτίζει την ευαλωτότητα του ανθρώπου πίσω από τον ομηρικό ήρωα και μετατρέπει την Οδύσσεια σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας