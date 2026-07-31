ΕΟΜ: 5η χρονιά με αύξηση στις μεταμοσχεύσεις – 388 ασθενείς έλαβαν μια νέα ευκαιρία ζωής το 2025
ΕΟΜ: 5η χρονιά με αύξηση στις μεταμοσχεύσεις – 388 ασθενείς έλαβαν μια νέα ευκαιρία ζωής το 2025
Η μεταμοσχευτική δραστηριότητα ενισχύθηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, με 137 αποβιώσαντες και 93 ζώντες δότες. Οι νεφροί παραμένουν μακράν το συχνότερα μεταμοσχευόμενο όργανο, ενώ η χώρα θέτει ως επόμενο στόχο τους 200 αποβιώσαντες δότες ετησίως έως το 2030
Μια ακόμη θετική χρονιά για τη δωρεά και τις μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων ήταν το 2025, καθώς συνολικά 388 ασθενείς έλαβαν τουλάχιστον ένα μόσχευμα από αποβιώσαντα ή ζώντα δότη, έναντι 362 το 2024.
Η αύξηση στο σύνολο των μεταμοσχευμένων ασθενών διαμορφώθηκε περίπου στο 7,2%. Ακόμη μεγαλύτερη, όμως, ήταν η άνοδος στη μεταμοσχευτική δραστηριότητα που βασίστηκε σε αποβιώσαντες δότες: οι μεταμοσχεύσεις από αποβιώσαντες δότες στην Ελλάδα αυξήθηκαν από 230 το 2024 σε 285 το 2025, δηλαδή κατά περίπου 24%.
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