Η μοναξιά δεν είναι πάντα εχθρός – Γιατί ο χρόνος με τον εαυτό μας μπορεί να γίνει «υπερδύναμη»
Η μοναξιά δεν είναι πάντα εχθρός – Γιατί ο χρόνος με τον εαυτό μας μπορεί να γίνει «υπερδύναμη»
Η ικανότητα να μένουμε μόνοι χωρίς φόβο ή αμηχανία αποτελεί ένδειξη συναισθηματικής ωριμότητας και μπορεί να ενισχύσει την αυτογνωσία, την ψυχική ισορροπία και τις σχέσεις μας
Μία βόλτα χωρίς παρέα, ένα τραπέζι για έναν ή ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο χωρίς προγραμματισμένες συναντήσεις μπορεί να ακούγονται για κάποιους σαν μικρές ανάσες ελευθερίας. Για άλλους, όμως, προκαλούν αμηχανία, ανασφάλεια ή ακόμη και φόβο. Έτσι, δεν είναι λίγοι εκείνοι που προτιμούν να γεμίσουν τον χρόνο τους με ανθρώπους και δραστηριότητες που δεν τους προσφέρουν πραγματικά, μόνο και μόνο για να μη μείνουν μόνοι.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο Psychology Today, η Alli Spotts-De Lazzer, ψυχοθεραπεύτρια και ειδικό στις διατροφικές διαταραχές, η αποφυγή της μοναχικότητας συνδέεται συχνά με σκέψεις και φόβους που μπορεί να λειτουργούν περιοριστικά: «Τι θα σκεφτούν οι άλλοι αν με δουν μόνο;», «Με ποιον θα μοιραστώ όσα σκέφτομαι;», «Κι αν κανείς δεν θελήσει να με πλησιάσει; Τι σημαίνει αυτό για μένα;».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο Psychology Today, η Alli Spotts-De Lazzer, ψυχοθεραπεύτρια και ειδικό στις διατροφικές διαταραχές, η αποφυγή της μοναχικότητας συνδέεται συχνά με σκέψεις και φόβους που μπορεί να λειτουργούν περιοριστικά: «Τι θα σκεφτούν οι άλλοι αν με δουν μόνο;», «Με ποιον θα μοιραστώ όσα σκέφτομαι;», «Κι αν κανείς δεν θελήσει να με πλησιάσει; Τι σημαίνει αυτό για μένα;».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα