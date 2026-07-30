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Η μοναξιά δεν είναι πάντα εχθρός – Γιατί ο χρόνος με τον εαυτό μας μπορεί να γίνει «υπερδύναμη»
YGEIAMOU.GR
Ανασφάλεια Μοναξιά Νευρικό σύστημα Σχέσεις Φόβος

Η μοναξιά δεν είναι πάντα εχθρός – Γιατί ο χρόνος με τον εαυτό μας μπορεί να γίνει «υπερδύναμη»

Η ικανότητα να μένουμε μόνοι χωρίς φόβο ή αμηχανία αποτελεί ένδειξη συναισθηματικής ωριμότητας και μπορεί να ενισχύσει την αυτογνωσία, την ψυχική ισορροπία και τις σχέσεις μας

Η μοναξιά δεν είναι πάντα εχθρός – Γιατί ο χρόνος με τον εαυτό μας μπορεί να γίνει «υπερδύναμη»
Κλέλια Γιαρίμογλου
Μία βόλτα χωρίς παρέα, ένα τραπέζι για έναν ή ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο χωρίς προγραμματισμένες συναντήσεις μπορεί να ακούγονται για κάποιους σαν μικρές ανάσες ελευθερίας. Για άλλους, όμως, προκαλούν αμηχανία, ανασφάλεια ή ακόμη και φόβο. Έτσι, δεν είναι λίγοι εκείνοι που προτιμούν να γεμίσουν τον χρόνο τους με ανθρώπους και δραστηριότητες που δεν τους προσφέρουν πραγματικά, μόνο και μόνο για να μη μείνουν μόνοι.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο Psychology Today, η Alli Spotts-De Lazzer, ψυχοθεραπεύτρια και ειδικό στις διατροφικές διαταραχές, η αποφυγή της μοναχικότητας συνδέεται συχνά με σκέψεις και φόβους που μπορεί να λειτουργούν περιοριστικά: «Τι θα σκεφτούν οι άλλοι αν με δουν μόνο;», «Με ποιον θα μοιραστώ όσα σκέφτομαι;», «Κι αν κανείς δεν θελήσει να με πλησιάσει; Τι σημαίνει αυτό για μένα;».

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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