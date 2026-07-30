Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο των 50χρονων που «λιώνουν» στον καναπέ βλέποντας τηλεόραση

Η καθιστική ζωή έχει από καιρό συσχετιστεί με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Νέα μελέτη, ωστόσο, διαπιστώνει ότι δεν έχει σημασία μόνο πόσο καθόμαστε, αλλά και τι κάνουμε όσο καθόμαστε - Τι συμπεραίνει για την τηλεόραση, τους άνδρες και τους μεσήλικες