Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο των 50χρονων που «λιώνουν» στον καναπέ βλέποντας τηλεόραση
Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο των 50χρονων που «λιώνουν» στον καναπέ βλέποντας τηλεόραση
Η καθιστική ζωή έχει από καιρό συσχετιστεί με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Νέα μελέτη, ωστόσο, διαπιστώνει ότι δεν έχει σημασία μόνο πόσο καθόμαστε, αλλά και τι κάνουμε όσο καθόμαστε - Τι συμπεραίνει για την τηλεόραση, τους άνδρες και τους μεσήλικες
Οι 50άρηδες που περνούν πολλές ώρες παρακολουθώντας τηλεόραση, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δομικές αλλαγές στον εγκέφαλο δεκαετίες αργότερα, σύμφωνα με νέα έρευνα που θέτει ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις της παθητικής καθιστικής συμπεριφοράς στην υγεία.
Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν περίπου 1.700 ενήλικες, διαπίστωσε ότι τα άτομα που παρακολουθούσαν τηλεόραση «πολύ συχνά» στα 50 τους, παρουσίαζαν αργότερα μικρότερες εγκεφαλικές περιοχές που σχετίζονται με τη μνήμη, τη λήψη αποφάσεων και την οπτική επεξεργασία. Παρουσίαζαν, επίσης, περισσότερα σημάδια βλάβης στη λευκή ουσία του εγκεφάλου, αλλαγές που έχουν προηγουμένως συνδεθεί με τη γήρανση, τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, τη γνωστική έκπτωση και την άνοια.
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Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν περίπου 1.700 ενήλικες, διαπίστωσε ότι τα άτομα που παρακολουθούσαν τηλεόραση «πολύ συχνά» στα 50 τους, παρουσίαζαν αργότερα μικρότερες εγκεφαλικές περιοχές που σχετίζονται με τη μνήμη, τη λήψη αποφάσεων και την οπτική επεξεργασία. Παρουσίαζαν, επίσης, περισσότερα σημάδια βλάβης στη λευκή ουσία του εγκεφάλου, αλλαγές που έχουν προηγουμένως συνδεθεί με τη γήρανση, τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, τη γνωστική έκπτωση και την άνοια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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