Ποιος φροντίζει πραγματικά την όρασή μας
Ποιος φροντίζει πραγματικά την όρασή μας
Η Ένωση Οφθαλμιάτρων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδος εξηγεί την πραγματική διάκριση αρμοδιοτήτων μεταξύ οφθαλμιάτρου και οπτικού-οπτομέτρη στην Ελλάδα
Η Ένωση Οφθαλμιάτρων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδος (ΕΝΟΦΘΕΕ) εξηγεί την πραγματική διάκριση αρμοδιοτήτων μεταξύ οφθαλμιάτρου και οπτικού-οπτομέτρη στην Ελλάδα με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα με τίτλο Ποιος ειδικός φροντίζει την όρασή μας;
Σύμφωνα με την θεσμική απάντηση της ΕΝΟΦΘΕΕ το παραπάνω δημοσίευμα «επιχειρεί να παρουσιάσει τον ρόλο του οφθαλμιάτρου και του οπτικού-οπτομέτρη στη φροντίδα της όρασης. Παρότι αναγνωρίζει ότι η διάγνωση και η θεραπεία των οφθαλμικών παθήσεων αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του οφθαλμιάτρου, στη συνέχεια χρησιμοποιεί όρους όπως «κλινική οπτομετρία», «πρωτοβάθμια αξιολόγηση», «κλινική διαχείριση» και «παρακολούθηση περιστατικών», δημιουργώντας την εντύπωση ότι στην Ελλάδα ο οπτικός-οπτομέτρης διαθέτει ένα πολύ ευρύτερο πεδίο άσκησης από αυτό που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία».
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Σύμφωνα με την θεσμική απάντηση της ΕΝΟΦΘΕΕ το παραπάνω δημοσίευμα «επιχειρεί να παρουσιάσει τον ρόλο του οφθαλμιάτρου και του οπτικού-οπτομέτρη στη φροντίδα της όρασης. Παρότι αναγνωρίζει ότι η διάγνωση και η θεραπεία των οφθαλμικών παθήσεων αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του οφθαλμιάτρου, στη συνέχεια χρησιμοποιεί όρους όπως «κλινική οπτομετρία», «πρωτοβάθμια αξιολόγηση», «κλινική διαχείριση» και «παρακολούθηση περιστατικών», δημιουργώντας την εντύπωση ότι στην Ελλάδα ο οπτικός-οπτομέτρης διαθέτει ένα πολύ ευρύτερο πεδίο άσκησης από αυτό που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία».
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