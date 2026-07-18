Πώς θα κρατήσουμε υγιές το μικροβίωμα του εντέρου – Η διατροφολόγος εξηγεί
Πώς θα κρατήσουμε υγιές το μικροβίωμα του εντέρου – Η διατροφολόγος εξηγεί
Από τη μεσογειακή διατροφή έως τον περιορισμό των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, μικρές καθημερινές επιλογές μπορούν να κάνουν διαφορά
Στο εσωτερικό του πεπτικού μας συστήματος ζει ένας ολόκληρος κόσμος. Τρισεκατομμύρια μικροοργανισμοί, κυρίως βακτήρια, αλλά και ιοί, μύκητες και άλλοι μικροοργανισμοί, συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε μικροβίωμα του εντέρου, ένα οικοσύστημα τόσο μοναδικό όσο το δακτυλικό μας αποτύπωμα. Όπως εξηγεί η Δρ. Ιωάννα Μαρία Καραγκούνη, Μοριακή Βιολόγος, διατροφογενετιστής και Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, η επιστήμη τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι αυτό το «αόρατο όργανο» επηρεάζει σχεδόν κάθε πτυχή της υγείας μας.
Το μικροβίωμα του εντέρου περιλαμβάνει περισσότερα από 1.000 διαφορετικά είδη μικροοργανισμών, με πληθυσμό που ξεπερνά ακόμη και τα κύτταρα του ίδιου του σώματός μας. Αρχίζει να διαμορφώνεται από τη γέννηση, επηρεαζόμενο από τον τρόπο τοκετού και τον θηλασμό, και συνεχίζει να εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής ανάλογα με τη διατροφή, το περιβάλλον, τα φάρμακα και το επίπεδο στρες. Γι’ αυτό και δύο άνθρωποι, ακόμη και μονοζυγωτικοί δίδυμοι, δεν έχουν ποτέ πανομοιότυπο μικροβίωμα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το μικροβίωμα του εντέρου περιλαμβάνει περισσότερα από 1.000 διαφορετικά είδη μικροοργανισμών, με πληθυσμό που ξεπερνά ακόμη και τα κύτταρα του ίδιου του σώματός μας. Αρχίζει να διαμορφώνεται από τη γέννηση, επηρεαζόμενο από τον τρόπο τοκετού και τον θηλασμό, και συνεχίζει να εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής ανάλογα με τη διατροφή, το περιβάλλον, τα φάρμακα και το επίπεδο στρες. Γι’ αυτό και δύο άνθρωποι, ακόμη και μονοζυγωτικοί δίδυμοι, δεν έχουν ποτέ πανομοιότυπο μικροβίωμα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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