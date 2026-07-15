Η δυνατή πλάτη και το μυώδες στέρνο προφυλάσσουν από το έμφραγμα
Η δυνατή πλάτη και το μυώδες στέρνο προφυλάσσουν από το έμφραγμα
Ανάλυση με Τεχνητή Νοημοσύνη έδειξε ότι οι άνθρωποι με δυνατό κορμό είχαν μικρότερη πιθανότητα εμφράγματος ή πρόωρου θανάτου μέσα στην επόμενη δεκαετία
Οι δυνατοί μύες στο στήθος και την πλάτη μπορεί να λένε περισσότερα για την υγεία της καρδιάς απ’ όσα νομίζαμε. Νέα ανάλυση με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης δείχνει ότι οι άνθρωποι με καλύτερης ποιότητας μυϊκή μάζα στον κορμό έχουν μικρότερη πιθανότητα να υποστούν έμφραγμα ή να πεθάνουν πρόωρα μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια.
Ερευνητές με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου χρησιμοποίησαν Τεχνητή Νοημοσύνη για να αναλύσουν νοσοκομειακές απεικονίσεις 1.722 ασθενών, κυρίως ηλικίας γύρω στα 50, οι οποίοι είχαν εμφανίσει πόνο στο στήθος.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, όσοι είχαν μεγαλύτερη μυϊκή πυκνότητα στο στήθος και την πλάτη είχαν μικρότερη πιθανότητα να υποστούν έμφραγμα ή να πεθάνουν μέσα στη δεκαετία που ακολούθησε την εξέταση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ερευνητές με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου χρησιμοποίησαν Τεχνητή Νοημοσύνη για να αναλύσουν νοσοκομειακές απεικονίσεις 1.722 ασθενών, κυρίως ηλικίας γύρω στα 50, οι οποίοι είχαν εμφανίσει πόνο στο στήθος.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, όσοι είχαν μεγαλύτερη μυϊκή πυκνότητα στο στήθος και την πλάτη είχαν μικρότερη πιθανότητα να υποστούν έμφραγμα ή να πεθάνουν μέσα στη δεκαετία που ακολούθησε την εξέταση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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