Η δυνατή πλάτη και το μυώδες στέρνο προφυλάσσουν από το έμφραγμα

Ανάλυση με Τεχνητή Νοημοσύνη έδειξε ότι οι άνθρωποι με δυνατό κορμό είχαν μικρότερη πιθανότητα εμφράγματος ή πρόωρου θανάτου μέσα στην επόμενη δεκαετία