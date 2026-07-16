Τι εννοεί πραγματικά το παιδί όταν σας λέει «Είσαι η χειρότερη μαμά στον κόσμο»
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Γονείς Συναισθήματα

Τι εννοεί πραγματικά το παιδί όταν σας λέει «Είσαι η χειρότερη μαμά στον κόσμο»

Οι σκληρές λέξεις ενός παιδιού μπορούν να πληγώσουν έναν γονιό - Ωστόσο, συχνά κρύβουν θυμό, απογοήτευση ή αδυναμία έκφρασης και όχι πραγματική απόρριψη

Τι εννοεί πραγματικά το παιδί όταν σας λέει «Είσαι η χειρότερη μαμά στον κόσμο»
Σαβίνα Αποστολοπούλου
«Σε μισώ. Είσαι η χειρότερη μαμά στον κόσμο». Είναι από τις φράσεις που μπορούν να διαλύσουν έναν γονιό, ακόμη κι αν ξέρει ότι το παιδί του δεν το εννοεί πραγματικά. Συνήθως έρχεται σε μια στιγμή έντασης: όταν μπαίνει ένα όριο, όταν τελειώνει το παιχνίδι, όταν η απάντηση είναι «όχι».

Οι λέξεις ακούγονται σκληρές. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι ο άγαρμπος τρόπος με τον οποίο ένα παιδί προσπαθεί να πει: «Είμαι θυμωμένο», «νιώθω αδικημένο», «δεν αντέχω αυτό που συμβαίνει τώρα».

Γιατί πονάει τόσο πολύ

Το «σε μισώ» δεν πληγώνει μόνο επειδή είναι βαρύ. Όπως περιγράφει ο Independent, αγγίζει έναν φόβο που πολλοί γονείς κουβαλούν σιωπηλά: «Τα καταφέρνω;», «Είμαι καλός γονιός;», «Μήπως κάνω κάτι λάθος;».

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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