Από το πειραματικό μοντέλο ουροδόχου κύστης στο πρώτο χειρουργείο σε Έλληνα ασθενή – Ο εμπνευστής γιατρός μιλά στο ygeiamou
Από το πειραματικό μοντέλο ουροδόχου κύστης στο πρώτο χειρουργείο σε Έλληνα ασθενή – Ο εμπνευστής γιατρός μιλά στο ygeiamou
Ελληνική ερευνητική ομάδα προχώρησε από πειράματα σε χοίρους στην πρώτη κλινική εφαρμογή ανακατασκευής ουροδόχου κύστης σε άνθρωπο με τη βοήθεια της καινοτόμου βιοεκτύπωσης
Ένα σπουδαίο επίτευγμα κατάφερε ελληνική ερευνητική ομάδα προχωρώντας από την επικύρωση έρευνας σε μεγάλο ζωικό πρότυπο (χοίρους) στην πρώτη εφαρμογή σε ανθρώπους, δηλαδή σε κλινική μελέτη Φάσης Ι.
Η Πειραματική Χειρουργική Μονάδα του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, με επικεφαλής τον Δρα Μιχάλη Κατσιμπούλα, κτηνίατρο-χειρουργό, Αναπληρωτή Καθηγητή Μεταφραστικής και Προκλινικής Χειρουργικής Έρευνας, σχεδίασε και υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ανακατασκευής της ουροδόχου κύστης σε χοίρους, το οποίο περιλάμβανε λήψη αυτόλογου ιστού, απομόνωση και καλλιέργεια κυττάρων, σύνθετη επανορθωτική χειρουργική επέμβαση και συστηματική μετεγχειρητική παρακολούθηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η Πειραματική Χειρουργική Μονάδα του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, με επικεφαλής τον Δρα Μιχάλη Κατσιμπούλα, κτηνίατρο-χειρουργό, Αναπληρωτή Καθηγητή Μεταφραστικής και Προκλινικής Χειρουργικής Έρευνας, σχεδίασε και υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ανακατασκευής της ουροδόχου κύστης σε χοίρους, το οποίο περιλάμβανε λήψη αυτόλογου ιστού, απομόνωση και καλλιέργεια κυττάρων, σύνθετη επανορθωτική χειρουργική επέμβαση και συστηματική μετεγχειρητική παρακολούθηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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