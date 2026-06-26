Από το πειραματικό μοντέλο ουροδόχου κύστης στο πρώτο χειρουργείο σε Έλληνα ασθενή – Ο εμπνευστής γιατρός μιλά στο ygeiamou

Ελληνική ερευνητική ομάδα προχώρησε από πειράματα σε χοίρους στην πρώτη κλινική εφαρμογή ανακατασκευής ουροδόχου κύστης σε άνθρωπο με τη βοήθεια της καινοτόμου βιοεκτύπωσης