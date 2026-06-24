Ισχυρή ελληνική επιστημονική παρουσία στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αιματολογίας 2026
Ισχυρή ελληνική επιστημονική παρουσία στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αιματολογίας 2026
Η Θεραπευτική Κλινική του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» συμμετείχε ενεργά στο EHA 2026, παρουσιάζοντας σημαντικά ερευνητικά δεδομένα για το πολλαπλούν μυέλωμα και τις πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες
Η Θεραπευτική Κλινική του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αιματολογίας (European Hematology Association – EHA) 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη της Σουηδίας 11-14 Ιουνίου 2026, και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς επιστημονικές διοργανώσεις στον χώρο της αιματολογίας.
Ισχυρή ελληνική παρουσία στο EHA 2026
Το ετήσιο συνέδριο της EHA συγκεντρώνει χιλιάδες ερευνητές, κλινικούς ιατρούς και επαγγελματίες υγείας απ’ όλο τον κόσμο, λειτουργώντας ως κορυφαίο βήμα παρουσίασης των νεότερων επιστημονικών εξελίξεων, καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων και ερευνητικών αποτελεσμάτων, που διαμορφώνουν το μέλλον της διάγνωσης και της θεραπείας των αιματολογικών νοσημάτων. Η ενεργός παρουσία της Θεραπευτικής Κλινικής στο συνέδριο επιβεβαιώνει τη διαρκή συμβολή της στην προαγωγή της έρευνας και της αριστείας στην κλινική πράξη, καθώς και τη συμμετοχή της στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
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Ισχυρή ελληνική παρουσία στο EHA 2026
Το ετήσιο συνέδριο της EHA συγκεντρώνει χιλιάδες ερευνητές, κλινικούς ιατρούς και επαγγελματίες υγείας απ’ όλο τον κόσμο, λειτουργώντας ως κορυφαίο βήμα παρουσίασης των νεότερων επιστημονικών εξελίξεων, καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων και ερευνητικών αποτελεσμάτων, που διαμορφώνουν το μέλλον της διάγνωσης και της θεραπείας των αιματολογικών νοσημάτων. Η ενεργός παρουσία της Θεραπευτικής Κλινικής στο συνέδριο επιβεβαιώνει τη διαρκή συμβολή της στην προαγωγή της έρευνας και της αριστείας στην κλινική πράξη, καθώς και τη συμμετοχή της στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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