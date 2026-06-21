Τροπικές νόσοι «αποικούν» την Ευρώπη μέσω των κουνουπιών – Πώς θα προφυλαχθούμε
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Ιός Δυτικού Νείλου Ιός τσικουνγκούνια Κλιματική Αλλαγή Κουνούπια

Τροπικές νόσοι «αποικούν» την Ευρώπη μέσω των κουνουπιών – Πώς θα προφυλαχθούμε

Η κλιματική κρίση έχει άμεσο αντίκτυπο στην υγεία μας, καθώς ασθένειες που θεωρούνταν εξωτικές εμφανίζονται πλέον και σε πιο βόρειες περιοχές, όπως οι χώρες της Ευρώπης

Τροπικές νόσοι «αποικούν» την Ευρώπη μέσω των κουνουπιών – Πώς θα προφυλαχθούμε
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Τα κουνούπια και οι ασθένειες που μεταδίδουν είναι μια μεγάλη απειλή για την υγεία. Η σταδιακή άνοδος του υδραργύρου, η υγρασία και οι αλλαγές στις βροχοπτώσεις φέρνουν μακρύτερη περίοδο μετάδοσης ασθενειών και την παρουσία κουνουπιών όλο τον χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι όπως συνηθιζόταν.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο Δάγκειος Πυρετός, ο ιός Τσικουνγκούνια (Chikungunya) είναι χαρακτηριστικές λοιμώξεις που μεταδίδουν τα κουνούπια και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για την υγεία. Πιο αναλυτικά, ο Δάγκειος Πυρετός, που παραδοσιακά θεωρείται εξωτική ασθένεια, εμφανίζεται όλο και συχνότερα στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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