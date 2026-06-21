Τροπικές νόσοι «αποικούν» την Ευρώπη μέσω των κουνουπιών – Πώς θα προφυλαχθούμε

Η κλιματική κρίση έχει άμεσο αντίκτυπο στην υγεία μας, καθώς ασθένειες που θεωρούνταν εξωτικές εμφανίζονται πλέον και σε πιο βόρειες περιοχές, όπως οι χώρες της Ευρώπης