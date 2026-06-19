Στυτική δυσλειτουργία: Σήμα κινδύνου για 4 προβλήματα υγείας – Τι να κάνετε
Στυτική δυσλειτουργία: Σήμα κινδύνου για 4 προβλήματα υγείας – Τι να κάνετε
Η στυτική δυσλειτουργία δεν αφορά μόνο τη σεξουαλική ζωή. Μπορεί να αποτελεί πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι για μια σειρά σοβαρών παθήσεων και πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα με τη βοήθεια ειδικού
Η στυτική δυσλειτουργία αντιμετωπίζεται συχνά ως ένα ζήτημα που σχετίζεται με την εικόνα που δίνουν οι άνδρες στις συντρόφους τους. Ωστόσο, αυξανόμενα επιστημονικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι πρέπει να λαμβάνεται πολύ πιο σοβαρά υπόψη. Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι αντί να θεωρείται απλώς ζήτημα σεξουαλικής υγείας, θα πρέπει να λειτουργεί ως πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι ευρύτερων προβλημάτων υγείας, όπως καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη, εγκεφαλικού επεισοδίου, ακόμη και γνωστικής έκπτωσης.
Για πολλούς άνδρες, η δυσκολία στην επίτευξη ή τη διατήρηση της στύσης μπορεί να είναι ένα από τα πρώτα ορατά σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά με τα αιμοφόρα αγγεία ή το νευρικό σύστημα του σώματος. Το πέος εξαρτάται από την υγιή κυκλοφορία: Κατά τη διάρκεια της διέγερσης, το αίμα ρέει στον στυτικό ιστό, επιτρέποντας στο όργανο να διογκωθεί και να σκληρύνει. Όταν τα αιμοφόρα αγγεία στενεύουν, καταστρέφονται ή γίνονται λιγότερο ελαστικά, αυτή η διαδικασία μπορεί να διαταραχθεί.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Για πολλούς άνδρες, η δυσκολία στην επίτευξη ή τη διατήρηση της στύσης μπορεί να είναι ένα από τα πρώτα ορατά σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά με τα αιμοφόρα αγγεία ή το νευρικό σύστημα του σώματος. Το πέος εξαρτάται από την υγιή κυκλοφορία: Κατά τη διάρκεια της διέγερσης, το αίμα ρέει στον στυτικό ιστό, επιτρέποντας στο όργανο να διογκωθεί και να σκληρύνει. Όταν τα αιμοφόρα αγγεία στενεύουν, καταστρέφονται ή γίνονται λιγότερο ελαστικά, αυτή η διαδικασία μπορεί να διαταραχθεί.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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