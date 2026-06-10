Σχέδιο ανακουφιστικής φροντίδας 8 σημείων αποκτά το ΕΣΥ

Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας παρουσίασε το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα 2025-2030, με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων υπηρεσιών για ασθενείς με σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή νόσους