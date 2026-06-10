Σχέδιο ανακουφιστικής φροντίδας 8 σημείων αποκτά το ΕΣΥ
Σχέδιο ανακουφιστικής φροντίδας 8 σημείων αποκτά το ΕΣΥ
Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας παρουσίασε το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα 2025-2030, με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων υπηρεσιών για ασθενείς με σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή νόσους
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα που υλοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας με ορίζοντα έως το 2030 και με σκοπό να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε ανθρώπους που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια είχε μείνει πολύ πίσω σε ό,τι αφορά στην ανακουφιστική φροντίδα, αφού οι δυνατότητες του ΕΣΥ στον τομέα αυτό είναι πολύ περιορισμένες. «Είναι ζήτημα ανθρωπιάς, ανθρώπινης αξιοπρέπειας και υποχρέωση της Πολιτείας να φροντίζει τους ανθρώπους αυτούς», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι έως σήμερα οι άνθρωποι που χρήζουν ανακουφιστικής φροντίδας μένουν στα νοσοκομεία, ενώ τα νοσοκομεία δεν έχουν την υποδομή για ανακουφιστική φροντίδα ούτε το ρόλο αυτό.
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Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια είχε μείνει πολύ πίσω σε ό,τι αφορά στην ανακουφιστική φροντίδα, αφού οι δυνατότητες του ΕΣΥ στον τομέα αυτό είναι πολύ περιορισμένες. «Είναι ζήτημα ανθρωπιάς, ανθρώπινης αξιοπρέπειας και υποχρέωση της Πολιτείας να φροντίζει τους ανθρώπους αυτούς», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι έως σήμερα οι άνθρωποι που χρήζουν ανακουφιστικής φροντίδας μένουν στα νοσοκομεία, ενώ τα νοσοκομεία δεν έχουν την υποδομή για ανακουφιστική φροντίδα ούτε το ρόλο αυτό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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