Χωρίς ηγεσία ο ΠΙΣ – Γιατί ακυρώθηκαν ξανά οι εκλογές
Η απόφαση του υπουργείου Υγείας βάζει «φρένο» στα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 26ης Απριλίου, κρίνοντας ότι υπήρξε πρόβλημα στη συγκρότηση του εκλογικού σώματος
Νέο κεφάλαιο ανοίγει στην παρατεταμένη κρίση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), καθώς το υπουργείο Υγείας με απόφασή του δεν επικυρώνει τα αποτελέσματα των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Απριλίου 2026.
Με απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, δεν επικυρώνονται τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών και Εξελεγκτικής Επιτροπής στον ΠΙΣ.
