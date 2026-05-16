ΠΟΥ: 22,1 εκατ. οι επιπλέον θάνατοι της πανδημίας – Υπερτριπλάσιοι των 7 εκατ. που δηλώθηκαν επίσημα
ΠΟΥ: 22,1 εκατ. οι επιπλέον θάνατοι της πανδημίας – Υπερτριπλάσιοι των 7 εκατ. που δηλώθηκαν επίσημα
Νέα έκθεση του ΠΟΥ δείχνει ότι το ανθρώπινο αποτύπωμα της πανδημίας ήταν υπερτριπλάσιο από τους επίσημα καταγεγραμμένους θανάτους
Η πανδημία της COVID-19 προκάλεσε πολύ βαρύτερο ανθρώπινο αποτύπωμα από αυτό που αποτυπώνεται στους επίσημα καταγεγραμμένους θανάτους, σύμφωνα με τη νέα Παγκόσμια Στατιστική Έκθεση Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η έκθεση εκτιμά ότι μεταξύ 2020 και 2023 καταγράφηκαν περίπου 22,1 εκατομμύρια επιπλέον θάνατοι από κάθε αιτία παγκοσμίως, αριθμός υπερτριπλάσιος σε σχέση με τα περίπου 7 εκατομμύρια θύματα COVID-19 που είχαν δηλωθεί επίσημα.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι το πιο βαρύ έτος της πανδημίας ήταν το 2021, όταν οι επιπλέον θάνατοι έφτασαν τα 10,4 εκατομμύρια. Σύμφωνα με την έκθεση, εκείνη την περίοδο εμφανίστηκαν πιο θανατηφόρες μεταλλάξεις του ιού, ενώ τα συστήματα υγείας σε πολλές χώρες βρέθηκαν υπό ακραία πίεση. Μέχρι το 2023 ο αριθμός αυτός είχε περιοριστεί στα 3,3 εκατομμύρια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα στοιχεία δείχνουν ότι το πιο βαρύ έτος της πανδημίας ήταν το 2021, όταν οι επιπλέον θάνατοι έφτασαν τα 10,4 εκατομμύρια. Σύμφωνα με την έκθεση, εκείνη την περίοδο εμφανίστηκαν πιο θανατηφόρες μεταλλάξεις του ιού, ενώ τα συστήματα υγείας σε πολλές χώρες βρέθηκαν υπό ακραία πίεση. Μέχρι το 2023 ο αριθμός αυτός είχε περιοριστεί στα 3,3 εκατομμύρια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα