Η καλή φυσική κατάσταση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο άνοιας, κατάθλιψης και ψύχωσης

Μια σημαντική νέα ανάλυση υποδηλώνει ότι τα υψηλότερα επίπεδα καρδιοαναπνευστικής ικανότητας θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, κατάθλιψης και ψυχωσικών διαταραχών, ενισχύοντας τη διαπιστωμένη σχέση μεταξύ φυσικής κατάστασης και ψυχικής ευεξίας