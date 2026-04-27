Η καλή φυσική κατάσταση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο άνοιας, κατάθλιψης και ψύχωσης
Μια σημαντική νέα ανάλυση υποδηλώνει ότι τα υψηλότερα επίπεδα καρδιοαναπνευστικής ικανότητας θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, κατάθλιψης και ψυχωσικών διαταραχών, ενισχύοντας τη διαπιστωμένη σχέση μεταξύ φυσικής κατάστασης και ψυχικής ευεξίας

Η καρδιοαναπνευστική ικανότητα -η ικανότητα της καρδιάς και των πνευμόνων να παρέχουν οξυγόνο κατά τη διάρκεια παρατεταμένης σωματικής δραστηριότητας- θεωρείται από καιρό βασικός δείκτης συνολικής υγείας. Μια νέα έρευνα, όμως, προσφέρει συναρπαστικά νέα στοιχεία για τα οφέλη της σε συγκεκριμένους, βασικούς δείκτες υγείας, από την εγκεφαλική υγεία έως την ψυχική ευεξία.

Μια διεθνής ομάδα ερευνητών με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο της Καστίλλης – Λα Μάντσα, σε συνεργασία με το Karolinska Institutet, εξέτασε τα ευρήματα 27 μελετών με περισσότερους από 4 εκατομμύρια συμμετέχοντες και διαπίστωσε ότι η υψηλότερη καρδιοαναπνευστική ικανότητα συσχετιζόταν σταθερά με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων ψυχικών και νευρογνωστικών διαταραχών.

