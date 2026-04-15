Τι είναι ο εμβολισμός ανευρύσματος στον οποίο υποβλήθηκε ο Γιώργος Μυλωνάκης

Σε σοβαρή, αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως ενημέρωσε ο διοικητής του Ευαγγελισμού, Τάσος Γρηγορόπουλος, ο κ. Μυλωνάκης υπεβλήθη σε εμβολισμό και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ του νοσοκομείου.Πρόκειται για μια ενδαγγειακή προσέγγιση, που αξιοποιείται ευρέως σε ανάλογες ιατρικές περιπτώσεις την τελευταία 25ετία.