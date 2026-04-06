Έμφραγμα: Ποια εποχή του χρόνου είναι πιο απειλητική για την καρδιά μας
Νέα μελέτη φωτίζει τον ρόλο της θερμοκρασίας στην καρδιαγγειακή υγεία και τον χρόνο εμφάνισης των εμφραγμάτων του μυοκαρδίου
Οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν επηρεάζουν μόνο το ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά φαίνεται ότι αποτελούν και σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την καρδιά.
Σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο του American College of Cardiology, η έκθεση στο κρύο συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος, με το φαινόμενο να μην εκδηλώνεται απαραίτητα άμεσα.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα περιστατικά οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου αυξάνονται 2 έως 6 ημέρες μετά από έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες, γεγονός που υποδηλώνει ότι το ψύχος μπορεί να λειτουργήσει ως «καθυστερημένος» εκλυτικός παράγοντας.
