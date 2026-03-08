Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιστήμονες – Η πρόοδος και τα «αόρατα» εμπόδια

Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, η κυρία Χριστίνα Δάλλα, Καθηγήτρια στη Β’ Γυναικολογική και Μαιευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ υπογραμμίζει ότι υποσυνείδητες προκαταλήψεις, στερεότυπα και προκλήσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν την πορεία των γυναικών στον ακαδημαϊκό χώρο