Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιστήμονες – Η πρόοδος και τα «αόρατα» εμπόδια
Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, η κυρία Χριστίνα Δάλλα, Καθηγήτρια στη Β’ Γυναικολογική και Μαιευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ υπογραμμίζει ότι υποσυνείδητες προκαταλήψεις, στερεότυπα και προκλήσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν την πορεία των γυναικών στον ακαδημαϊκό χώρο
Οι γυναίκες στον ακαδημαϊκό και ιατρικό χώρο έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις που συχνά δεν είναι άμεσα ορατές, αλλά επηρεάζουν ουσιαστικά την επαγγελματική τους πορεία. Στον δυτικό κόσμο, και επομένως και στη χώρα μας, ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια παραμένει η νοοτροπία που εξακολουθεί να αποδίδει ορισμένους επαγγελματικούς ρόλους ή θέσεις ευθύνης ως «ανδρικούς» ή «γυναικείους».
Παρ’ ότι αυτή η αντίληψη σταδιακά αλλάζει, εξακολουθεί να εκδηλώνεται με τη μορφή μιας υποσυνείδητης μεροληψίας (implicit bias), η οποία μπορεί να επηρεάζει τις προσδοκίες, τις αξιολογήσεις και τις ευκαιρίες που δίνονται στις γυναίκες. Συνεπώς, πολλές από αυτές τις διακρίσεις δεν είναι αποτέλεσμα συνειδητών επιλογών, αλλά προκύπτουν από στερεότυπα και προκαταλήψεις που έχουν διαμορφωθεί διαχρονικά μέσα στην κοινωνία. Η αντιμετώπισή τους απαιτεί χρόνο, συστηματική προσπάθεια και συνεχή ευαισθητοποίηση τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας, όσο και της κοινωνίας ευρύτερα.
