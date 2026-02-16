Γεμάτοι στρες οι σημερινοί έφηβοι – Βοηθά πολύ εάν «ξεκολλήσουν» από τις οθόνες

Παιδιά μεγάλωσαν με οθόνες στο χέρι και κοινωνική απομόνωση ιδιαίτερα στη διάρκεια της πανδημίας - Πώς επηρεάστηκε η ψυχική διάθεση και η καθημερινότητά τους