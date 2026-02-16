Γεμάτοι στρες οι σημερινοί έφηβοι – Βοηθά πολύ εάν «ξεκολλήσουν» από τις οθόνες
Παιδιά μεγάλωσαν με οθόνες στο χέρι και κοινωνική απομόνωση ιδιαίτερα στη διάρκεια της πανδημίας - Πώς επηρεάστηκε η ψυχική διάθεση και η καθημερινότητά τους
Αν σταθεί κάποιος έξω από ένα σχολείο στο σχόλασμα, η εικόνα επαναλαμβάνεται σχεδόν μηχανικά: Παιδιά με σκυμμένο κεφάλι, δάχτυλα που κινούνται γρήγορα στην οθόνη, ακουστικά στα αυτιά. Κάποια περιμένουν τους γονείς τους, κάποια το λεωφορείο. Κι όμως, η προσοχή τους μοιάζει να αιχμαλωτίζεται σε μία μικρή, φωτεινή οθόνη.
Η συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων έχει ανοίξει διεθνώς. Ερευνητές, παιδαγωγοί και ειδικοί προειδοποιούν ότι η υπερβολική έκθεση στις οθόνες, σε συνδυασμό με τα χρόνια κοινωνικής απομόνωσης της πανδημίας του κορωνοϊού, άφησε βαθύ αποτύπωμα στη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων.
Η ανησυχία δεν είναι θεωρητική. Πολλές χώρες επανεξετάζουν πλέον τη χρήση κινητών στα σχολεία, με την Αυστραλία να γίνεται η πρώτη χώρα παγκοσμίως που εφαρμόζει την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 16, επιχειρώντας, μεταξύ άλλων, να μειώσει τον χρόνο έκθεσης και να ενισχύσει την κοινωνική αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο.
