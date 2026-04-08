Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους οι εφοριακοί που κατηγορούνται ότι λάμβαναν «φακελάκια» και ενημέρωναν επιχειρήσεις για ελέγχους

Οι δύο κατηγορούμενοι βρέθηκαν ενώπιον του ειδικού ανακριτή και μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι υπό όρους – Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και στους δύο





Οι δύο κατηγορούμενοι βρέθηκαν σήμερα ενώπιον του ειδικού ανακριτή και μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι υπό όρους. Συγκεκριμένα, στον 64χρονο







«Ήταν πάγια τακτική του να προτρέπει τους καταστηματάρχες στο να κόβουν αποδείξεις προκειμένου να εισπράτει το κράτος τα ανάλογα έσοδα», ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης του εφοριακού, Φοίβος Κάτσιος.



Ο δεύτερος κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες λέγοντας ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση καθώς ποτέ δεν είχε δωροληψίες.



Οι δύο κατηγορούμενοι διώκονται- κατά περίπτωση- για εγκληματική συμμορία, δωροληψία υπαλλήλου, άμεση συνέργεια σε δωροληψία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος (τετελεσμένη και σε απόπειρα), ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, παράβαση υπηρεσιακού απορρήτου (κατά συρροή), χρήση υπηρεσιακού απορρήτου με σκοπό βλάβης του Δημοσίου (κατά συρροή), απόπειρα εκβίασης από κοινού με απειλή βλάβης επιχείρησης, παράβαση του νόμου περί μεσαζόντων (εμπορία – επιρροή) και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.



Κλείσιμο Ακόμη 7 δημόσιοι υπάλληλοι και 15 ιδιώτες στη δικογραφία Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα για την υπόθεση έγινε από την υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Β. Ελλάδος και ξεκίνησε το 2024 μετά από καταγγελία καταστηματάρχη, σύμφωνα με την οποία, του ζητήθηκε, μέσω τρίτου, το χρηματικό ποσό των -10.000- ευρώ, προκειμένου να σταματήσουν να διενεργούνται φορολογικοί έλεγχοι και να μην βεβαιώνονται σχετικές φορολογικές παραβάσεις.



Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 7 δημόσιοι υπάλληλοι και 15 ιδιώτες, οι οποίοι κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- δωροληψία – δωροδοκία υπαλλήλου, δωροληψία – δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα, απόπειρα εκβίασης, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, παράβαση καθήκοντος και παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, από την έρευνα προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, επιχειρησιακά δομημένης και με διαρκή δράση, τα μέλη της οποίας, οι δύο κατηγορούμενοι και ένα ακόμη άτομο – επιχειρηματίας, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2024, προέβαιναν στην προαναφερόμενη παράνομη δραστηριότητα.



Ειδικότερα, ο υπάλληλος φέρεται να γνωστοποιούσε στον συνταξιούχο απόρρητα στοιχεία που αφορούσαν φορολογικούς ελέγχους, ο οποίος στη συνέχεια μετέφερε στον επιχειρηματία, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο φοροελεγκτική «προστασία» στις επιχειρήσεις του.



Πιο αναλυτικά, ο κατηγορούμενος υπάλληλος φέρεται ότι:



• προέβαινε σε δωροληψίες για ενέργειες που σχετίζονταν με τα καθήκοντά του, αλλά και για ενέργειες που ήταν αντίθετες προς αυτά, συχνά απαιτώντας αθέμιτο χρηματικό όφελος με εκβιαστικό τρόπο,

• είχε ενεργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του δωροδοκούντα επιχειρηματία και άλλων υπαλλήλων, συμμετέχοντας σε δωροληψία που αφορούσε φορολογικούς ελέγχους,

• είχε προβεί κατ’ εξακολούθηση στη διαρροή απόρρητων πληροφοριών, όπως οι ημερομηνίες διεξαγωγής φορολογικών ελέγχων, τις οποίες γνώριζε λόγω της θέσης του και

• είχε ασκήσει αθέμιτη επιρροή σε υπαλλήλους άλλων φορολογικών και εργασιακών υπηρεσιών, προκειμένου να διευθετηθούν υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.



Ελεύθεροι, με την επιβολή περιοριστικών όρων, αφέθηκαν οι δύο εφοριακοί - ένας εν ενεργεία και ένας συνταξιούχους - οι οποίοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και κατηγορούνται ότι λάμβαναν «φακελάκια» προκειμένου να ενημερώνουν καταστηματάρχες για επικείμενους ελέγχους, αλλά και για να «κάνουν τα στραβά μάτια».Οι δύο κατηγορούμενοι βρέθηκαν σήμερα ενώπιον του ειδικού ανακριτή και μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι υπό όρους. Συγκεκριμένα, στον 64χρονο εφοριακό που υπηρετεί σε κεντρική ΔΟΥ της Θεσσαλονίκης επιβλήθηκε ο όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και η καταβολή χρηματικής εγγύησης, ενώ στον 76χρονο συνταξιούχο συνάδελφό του, ο οποίος κατηγορείται ότι μεσολαβούσε στη φερόμενη δράση του πρώτου, επιβλήθηκε ο όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 64χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι οι συνομιλίες που είχε με τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων ήταν συμβουλευτικού χαρακτήρα και ότι ουδέποτε δωροδοκήθηκε. Μάλιστα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι από τη θέση που κατείχε δεν είχε τη δυνατότητα να γνωρίζει πού και πότε θα γίνονταν οι έλεγχοι «Ήταν πάγια τακτική του να προτρέπει τους καταστηματάρχες στο να κόβουν αποδείξεις προκειμένου να εισπράτει το κράτος τα ανάλογα έσοδα», ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης του εφοριακού, Φοίβος Κάτσιος.Ο δεύτερος κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες λέγοντας ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση καθώς ποτέ δεν είχε δωροληψίες.Οι δύο κατηγορούμενοι διώκονται- κατά περίπτωση- για εγκληματική συμμορία, δωροληψία υπαλλήλου, άμεση συνέργεια σε δωροληψία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος (τετελεσμένη και σε απόπειρα), ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, παράβαση υπηρεσιακού απορρήτου (κατά συρροή), χρήση υπηρεσιακού απορρήτου με σκοπό βλάβης του Δημοσίου (κατά συρροή), απόπειρα εκβίασης από κοινού με απειλή βλάβης επιχείρησης, παράβαση του νόμου περί μεσαζόντων (εμπορία – επιρροή) και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα για την υπόθεση έγινε από την υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Β. Ελλάδος και ξεκίνησε το 2024 μετά από καταγγελία καταστηματάρχη, σύμφωνα με την οποία, του ζητήθηκε, μέσω τρίτου, το χρηματικό ποσό των -10.000- ευρώ, προκειμένου να σταματήσουν να διενεργούνται φορολογικοί έλεγχοι και να μην βεβαιώνονται σχετικές φορολογικές παραβάσεις.Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 7 δημόσιοι υπάλληλοι και 15 ιδιώτες, οι οποίοι κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- δωροληψία – δωροδοκία υπαλλήλου, δωροληψία – δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα, απόπειρα εκβίασης, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, παράβαση καθήκοντος και παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, από την έρευνα προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, επιχειρησιακά δομημένης και με διαρκή δράση, τα μέλη της οποίας, οι δύο κατηγορούμενοι και ένα ακόμη άτομο – επιχειρηματίας, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2024, προέβαιναν στην προαναφερόμενη παράνομη δραστηριότητα.Ειδικότερα, ο υπάλληλος φέρεται να γνωστοποιούσε στον συνταξιούχο απόρρητα στοιχεία που αφορούσαν φορολογικούς ελέγχους, ο οποίος στη συνέχεια μετέφερε στον επιχειρηματία, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο φοροελεγκτική «προστασία» στις επιχειρήσεις του.προέβαινε σε δωροληψίες για ενέργειες που σχετίζονταν με τα καθήκοντά του, αλλά και για ενέργειες που ήταν αντίθετες προς αυτά, συχνά απαιτώντας αθέμιτο χρηματικό όφελος με εκβιαστικό τρόπο,είχε ενεργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του δωροδοκούντα επιχειρηματία και άλλων υπαλλήλων, συμμετέχοντας σε δωροληψία που αφορούσε φορολογικούς ελέγχους,είχε προβεί κατ’ εξακολούθηση στη διαρροή απόρρητων πληροφοριών, όπως οι ημερομηνίες διεξαγωγής φορολογικών ελέγχων, τις οποίες γνώριζε λόγω της θέσης του καιείχε ασκήσει αθέμιτη επιρροή σε υπαλλήλους άλλων φορολογικών και εργασιακών υπηρεσιών, προκειμένου να διευθετηθούν υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να μην γίνει αντιληπτή η δράση του, λάμβανε μέτρα προστασίας, με τις συναντήσεις του και τις δωροληψίες να πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένους χώρους, ενώ οι επικοινωνίες τους πραγματοποιούνταν κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών.



Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς υπάλληλος εμπλέκεται σε:



• 6-δωροληψίες – δωροδοκίες για ενέργειες και παραλείψεις, εκ των οποίων -4- αντίκεινται και -2- ανάγονται στα υπηρεσιακά του καθήκοντα,

• 17-παραβιάσεις υπηρεσιακού απορρήτου σχετικά με φορολογικούς ελέγχους,

• 3-παραβάσεις καθήκοντος,

• 1- απόπειρα εκβίασης,

• 1- δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα και

• 1-υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.



Κατά την επιχείρηση πραγματοποιήθηκαν σωματικές έρευνες, καθώς και έρευνες σε οικίες, οχήματα και επαγγελματικό χώρο, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -32.220- ευρώ, -2- κινητά τηλέφωνα και έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση.