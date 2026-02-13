Δωρεά οργάνων – Μεταμοσχεύσεις: Επιστρέφει το πρόγραμμα Organmeetings από το Ίδρυμα Ωνάση
Το διαδικτυακό πρόγραμμα του Ιδρύματος Ωνάση επιστρέφει στις 18 Μαρτίου, με την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσειου Νοσοκομείου
Η συζήτηση γύρω από τη δωρεά οργάνων στην Ελλάδα έχει μετατοπιστεί τα τελευταία χρόνια προς μια πιο ενημερωμένη και ώριμη βάση. Η ενίσχυση της πληροφόρησης των πολιτών και η σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο σύστημα μεταμοσχεύσεων αποτελούν βασικά στοιχεία αυτής της αλλαγής.
Σε αυτό το πλαίσιο, το ενημερωτικό πρόγραμμα Organmeetings επιστρέφει την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, στις 15:00, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας livemedia.gr, συνεχίζοντας την προσπάθεια συστηματικής ενημέρωσης γύρω από τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις.
