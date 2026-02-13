Δωρεά οργάνων – Μεταμοσχεύσεις: Επιστρέφει το πρόγραμμα Organmeetings από το Ίδρυμα Ωνάση
Το διαδικτυακό πρόγραμμα του Ιδρύματος Ωνάση επιστρέφει στις 18 Μαρτίου, με την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσειου Νοσοκομείου

Κλέλια Γιαρίμογλου
Η συζήτηση γύρω από τη δωρεά οργάνων στην Ελλάδα έχει μετατοπιστεί τα τελευταία χρόνια προς μια πιο ενημερωμένη και ώριμη βάση. Η ενίσχυση της πληροφόρησης των πολιτών και η σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο σύστημα μεταμοσχεύσεων αποτελούν βασικά στοιχεία αυτής της αλλαγής.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ενημερωτικό πρόγραμμα Organmeetings επιστρέφει την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, στις 15:00, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας livemedia.gr, συνεχίζοντας την προσπάθεια συστηματικής ενημέρωσης γύρω από τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις.

