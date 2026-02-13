Πώς η εξατομικευμένη ιατρική αλλάζει το τοπίο της θεραπείας στον καρκίνο
Οι εξελίξεις στη γονιδιωματική, οι στοχευμένες θεραπείες και οι νέοι βιοδείκτες διαμορφώνουν ένα πιο ακριβές και αποτελεσματικό μοντέλο αντιμετώπισης της νόσου
Σε μία νέα εποχή περνάει η αντιμετώπιση του καρκίνου, με τη θεραπεία να μην βασίζεται πλέον μόνο στον τύπο ή στο όργανο προέλευσης του όγκου, αλλά στα ιδιαίτερα μοριακά χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς.
Η εξατομικευμένη ιατρική επιχειρεί να «χαρτογραφήσει» τις γενετικές και βιολογικές ιδιαιτερότητες της νόσου, με στόχο πιο στοχευμένες παρεμβάσεις και καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα. Η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος) και ο Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) παρουσιάζουν τα σημαντικότερα δεδομένα αυτής της ταχέως εξελισσόμενης προσέγγισης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr