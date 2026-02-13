Πώς η εξατομικευμένη ιατρική αλλάζει το τοπίο της θεραπείας στον καρκίνο
YGEIAMOU.GR
Εξατομικευμένη θεραπεία Καινοτόμα φάρμακα Καινοτόμες θεραπείες Καρκίνος

Πώς η εξατομικευμένη ιατρική αλλάζει το τοπίο της θεραπείας στον καρκίνο

Οι εξελίξεις στη γονιδιωματική, οι στοχευμένες θεραπείες και οι νέοι βιοδείκτες διαμορφώνουν ένα πιο ακριβές και αποτελεσματικό μοντέλο αντιμετώπισης της νόσου

Πώς η εξατομικευμένη ιατρική αλλάζει το τοπίο της θεραπείας στον καρκίνο
ygeiamou.gr team

Σε μία νέα εποχή περνάει η αντιμετώπιση του καρκίνου, με τη θεραπεία να μην βασίζεται πλέον μόνο στον τύπο ή στο όργανο προέλευσης του όγκου, αλλά στα ιδιαίτερα μοριακά χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς.

Η εξατομικευμένη ιατρική επιχειρεί να «χαρτογραφήσει» τις γενετικές και βιολογικές ιδιαιτερότητες της νόσου, με στόχο πιο στοχευμένες παρεμβάσεις και καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα. Η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος) και ο Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) παρουσιάζουν τα σημαντικότερα δεδομένα αυτής της ταχέως εξελισσόμενης προσέγγισης.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr

ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης