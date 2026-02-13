Πώς η εξατομικευμένη ιατρική αλλάζει το τοπίο της θεραπείας στον καρκίνο

Σε μία νέα εποχή περνάει η αντιμετώπιση του καρκίνου, με τη θεραπεία να μην βασίζεται πλέον μόνο στον τύπο ή στο όργανο προέλευσης του όγκου, αλλά στα ιδιαίτερα μοριακά χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς.



Η εξατομικευμένη ιατρική επιχειρεί να «χαρτογραφήσει» τις γενετικές και βιολογικές ιδιαιτερότητες της νόσου, με στόχο πιο στοχευμένες παρεμβάσεις και καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα. Η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος) και ο Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) παρουσιάζουν τα σημαντικότερα δεδομένα αυτής της ταχέως εξελισσόμενης προσέγγισης.

