Κάντε δωρεάν εξετάσεις για παθήσεις του στόματος: Πού, πότε και ποια η διαδικασία

Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σώσει ζωές - Δωρεάν κλινικός έλεγχος σε όλη τη χώρα για ύποπτες βλάβες σε στόμα, πρόσωπο και τράχηλο

Δωρεάν κλινική εξέταση για παθήσεις της στοματικής κοιλότητας, του προσώπου και του τραχήλου θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πολίτες σε όλη τη χώρα την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο πανελλαδικής δράσης πρόληψης.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής από την Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση παθήσεων που μπορεί να αποδειχθούν απειλητικές για τη ζωή.

