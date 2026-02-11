Κάντε δωρεάν εξετάσεις για παθήσεις του στόματος: Πού, πότε και ποια η διαδικασία
Κάντε δωρεάν εξετάσεις για παθήσεις του στόματος: Πού, πότε και ποια η διαδικασία
Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σώσει ζωές - Δωρεάν κλινικός έλεγχος σε όλη τη χώρα για ύποπτες βλάβες σε στόμα, πρόσωπο και τράχηλο
Δωρεάν κλινική εξέταση για παθήσεις της στοματικής κοιλότητας, του προσώπου και του τραχήλου θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πολίτες σε όλη τη χώρα την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο πανελλαδικής δράσης πρόληψης.
Η πρωτοβουλία υλοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής από την Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση παθήσεων που μπορεί να αποδειχθούν απειλητικές για τη ζωή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η πρωτοβουλία υλοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής από την Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση παθήσεων που μπορεί να αποδειχθούν απειλητικές για τη ζωή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα