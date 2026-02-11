Καρκίνος: Βαρύ το αποτύπωμα της πανδημίας στην επιβίωση ασθενών – 17.000 περισσότεροι θάνατοι ένα χρόνο μετά τη διάγνωση

Μελέτη σε ασθενείς που διαγνώστηκαν με καρκίνο κατά το πρώτο έτος της πανδημίας κορωνοϊού δείχνει αύξηση της θνητότητας κατά 13,1%