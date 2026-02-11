Καρκίνος: Βαρύ το αποτύπωμα της πανδημίας στην επιβίωση ασθενών – 17.000 περισσότεροι θάνατοι ένα χρόνο μετά τη διάγνωση
Καρκίνος: Βαρύ το αποτύπωμα της πανδημίας στην επιβίωση ασθενών – 17.000 περισσότεροι θάνατοι ένα χρόνο μετά τη διάγνωση

Μελέτη σε ασθενείς που διαγνώστηκαν με καρκίνο κατά το πρώτο έτος της πανδημίας κορωνοϊού δείχνει αύξηση της θνητότητας κατά 13,1%

Η πανδημία κορωνοϊού δεν είχε βαρύ αποτύπωμα μόνο ως προς τη διαχείριση της λοίμωξης covid-19, αλλά είχε άμεσες συνέπειες στην επιβίωση των ασθενών με καρκίνο.

Σύμφωνα με μεγάλη πληθυσμιακή μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Oncology, κατά τα έτη 2020 και 2021 καταγράφηκαν περίπου 17.000 περισσότεροι θάνατοι από καρκίνο μέσα στον πρώτο χρόνο από τη διάγνωση, σε σύγκριση με όσους θανάτους θα αναμένονταν βάσει των προπανδημικών τάσεων.

