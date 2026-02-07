Λιστερίωση: Σε άνοδο στην Ευρώπη – Τα τρόφιμα υψηλού κινδύνου και μέτρα προστασίας από τον ΕΟΔΥ
YGEIAMOU.GR
Ασφάλεια τροφίμων Βακτηριακή λοίμωξη ΕΟΔΥ Λιστερίωση

Λιστερίωση: Σε άνοδο στην Ευρώπη – Τα τρόφιμα υψηλού κινδύνου και μέτρα προστασίας από τον ΕΟΔΥ

Το 2024, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η λιστερίωση κατατάχθηκε τέταρτη μεταξύ των δηλούμενων νοσημάτων, ενώ εμφάνισε το υψηλότερο ποσοστό νοσηλειών και τη μεγαλύτερη θνητότητα - Οδηγίες προστασίας

Λιστερίωση: Σε άνοδο στην Ευρώπη – Τα τρόφιμα υψηλού κινδύνου και μέτρα προστασίας από τον ΕΟΔΥ
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η λιστερίωση επιστρέφει στο επίκεντρο της δημόσιας υγείας στην Ευρώπη, καθώς καταγράφεται σταθερή αύξηση κρουσμάτων με υψηλή βαρύτητα και θνητότητα. Σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του ΕΟΔΥ (Τμήμα Τροφιμογενών /Υδατογενών Νοσημάτων και Ασφάλειας Τροφίμων), τα πρόσφατα ευρωπαϊκά και ελληνικά δεδομένα ενισχύουν την ανάγκη για στενότερη επιτήρηση, πρόληψη και στοχευμένη προστασία των ευπαθών ομάδων, στο πλαίσιο της Ενιαίας Υγείας.

Τι είναι η λιστερίωση και ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Η λιστερίωση είναι βακτηριακή λοίμωξη που προκαλείται από το Listeria monocytogenes. Η νόσος εκδηλώνεται συχνότερα ως διεισδυτική λοίμωξη. Σε ηλικιωμένους και ανοσοκατεσταλμένους μπορεί να εξελιχθεί σε σηψαιμία ή μηνιγγίτιδα, με συμπτώματα όπως κεφαλαλγία, δυσκαμψία αυχένα, σύγχυση, διαταραχές ισορροπίας ή σπασμούς. Σε υγιείς ενήλικες μπορεί να είναι ήπια ή να θυμίζει γαστρεντερίτιδα (ναυτία, διάρροια, πυρετός).

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης