Λιστερίωση: Σε άνοδο στην Ευρώπη – Τα τρόφιμα υψηλού κινδύνου και μέτρα προστασίας από τον ΕΟΔΥ
Το 2024, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η λιστερίωση κατατάχθηκε τέταρτη μεταξύ των δηλούμενων νοσημάτων, ενώ εμφάνισε το υψηλότερο ποσοστό νοσηλειών και τη μεγαλύτερη θνητότητα - Οδηγίες προστασίας
Η λιστερίωση επιστρέφει στο επίκεντρο της δημόσιας υγείας στην Ευρώπη, καθώς καταγράφεται σταθερή αύξηση κρουσμάτων με υψηλή βαρύτητα και θνητότητα. Σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του ΕΟΔΥ (Τμήμα Τροφιμογενών /Υδατογενών Νοσημάτων και Ασφάλειας Τροφίμων), τα πρόσφατα ευρωπαϊκά και ελληνικά δεδομένα ενισχύουν την ανάγκη για στενότερη επιτήρηση, πρόληψη και στοχευμένη προστασία των ευπαθών ομάδων, στο πλαίσιο της Ενιαίας Υγείας.
Τι είναι η λιστερίωση και ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
Η λιστερίωση είναι βακτηριακή λοίμωξη που προκαλείται από το Listeria monocytogenes. Η νόσος εκδηλώνεται συχνότερα ως διεισδυτική λοίμωξη. Σε ηλικιωμένους και ανοσοκατεσταλμένους μπορεί να εξελιχθεί σε σηψαιμία ή μηνιγγίτιδα, με συμπτώματα όπως κεφαλαλγία, δυσκαμψία αυχένα, σύγχυση, διαταραχές ισορροπίας ή σπασμούς. Σε υγιείς ενήλικες μπορεί να είναι ήπια ή να θυμίζει γαστρεντερίτιδα (ναυτία, διάρροια, πυρετός).
