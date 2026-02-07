Λιστερίωση: Σε άνοδο στην Ευρώπη – Τα τρόφιμα υψηλού κινδύνου και μέτρα προστασίας από τον ΕΟΔΥ

Το 2024, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η λιστερίωση κατατάχθηκε τέταρτη μεταξύ των δηλούμενων νοσημάτων, ενώ εμφάνισε το υψηλότερο ποσοστό νοσηλειών και τη μεγαλύτερη θνητότητα - Οδηγίες προστασίας