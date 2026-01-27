Διαβήτης: Γιατί «χτυπά» διαφορετικά την καρδιά ανδρών και γυναικών – Νέα μελέτη εξηγεί

Νέα μελέτη δείχνει ότι οι ορμόνες φύλου μπορεί να παίζουν καθοριστικό ρόλο στον καρδιαγγειακό κίνδυνο ατόμων με διαβήτη τύπου 2, αναδεικνύοντας σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών