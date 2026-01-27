Διαβήτης: Γιατί «χτυπά» διαφορετικά την καρδιά ανδρών και γυναικών – Νέα μελέτη εξηγεί
Άνδρες vs Γυναίκες Διαβήτης Τύπου 2 Καρδιαγγειακές παθήσεις Καρδιαγγειακή υγεία Οιστραδιόλη Ορμόνες Τεστοστερόνη

Διαβήτης: Γιατί «χτυπά» διαφορετικά την καρδιά ανδρών και γυναικών – Νέα μελέτη εξηγεί

Νέα μελέτη δείχνει ότι οι ορμόνες φύλου μπορεί να παίζουν καθοριστικό ρόλο στον καρδιαγγειακό κίνδυνο ατόμων με διαβήτη τύπου 2, αναδεικνύοντας σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών

Βίκυ Βενιού
Η σχέση μεταξύ του διαβήτη τύπου 2 και των κινδύνων για την καρδιαγγειακή υγεία είναι από καιρό γνωστή στους επιστήμονες και τους γιατρούς. Παρ’ όλα αυτά, οι ερευνητές έχουν παρατηρήσει ότι οι καρδιακές παθήσεις επηρεάζουν διαφορετικά τις γυναίκες και τους άνδρες με διαβήτη. Νέα έρευνα υποδηλώνει ότι οι ορμόνες φύλου μπορεί να εξηγούν το γιατί.

Μελέτη από ερευνητές του Johns Hopkins Medicine εξέτασε εάν ορμόνες όπως η τεστοστερόνη και η οιστραδιόλη επηρεάζουν μακροπρόθεσμα την καρδιαγγειακή υγεία ατόμων με διαβήτη τύπου 2. Τα ευρήματα υποδεικνύουν έναν πιθανό βιολογικό παράγοντα πίσω από τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων.

