Γιατί δεν κάνουμε πια παιδιά; Φόβος και αβεβαιότητα «γεννούν» υπογεννητικότητα

Παρά τις τεράστιες οικονομικές επενδύσεις, τα αποτελέσματα των πολιτικών αύξησης των γεννήσεων παραμένουν περιορισμένα, αναδεικνύοντας ότι το σύγχρονο πρόβλημα της υπογεννητικότητας είναι αποτέλεσμα πολλών διαφορετικών παραγόντων