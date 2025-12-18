Πολύ λίπος στην κοιλιά και ελάχιστοι μυς – Ο συνδυασμός που αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου μετά τα 50
Πολύ λίπος στην κοιλιά και ελάχιστοι μυς – Ο συνδυασμός που αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου μετά τα 50
Ο συνδυασμός κοιλιακής παχυσαρκίας και χαμηλής μυϊκής μάζας, ειδικά μετά τα 50, απειλεί σημαντικά το προσδόκιμο ζωής σύμφωνα με νέα έρευνα
Ιδιαίτερα επικίνδυνος θεωρείται ο συνδυασμός κοιλιακού λίπους και απώλειας μυϊκής μάζας, ειδικά μετά τα 50, σύμφωνα με νεότερη μελέτη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελέτη ερευνητών από το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Σάο Κάρλος (UFSCar) στη Βραζιλία, σε συνεργασία με το University College London (UCL) αυτοί οι δύο παράγοντες μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο θανάτου έως και κατά 83%.
Η συγκεκριμένη κατάσταση είναι γνωστή ως σαρκοπενική παχυσαρκία και θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς συνδυάζει δύο σοβαρούς παράγοντες κινδύνου: τη συσσώρευση λίπους στην κοιλιακή χώρα και τη σταδιακή απώλεια μυϊκής μάζας.
Τι είναι η σαρκοπενική παχυσαρκία
Η σαρκοπενική παχυσαρκία χαρακτηρίζεται από μείωση της μυϊκής μάζας και ταυτόχρονη αύξηση του σωματικού λίπους. Είναι δύσκολο να διαγνωστεί και σχετίζεται με απώλεια αυτονομίας και επιδείνωση της ποιότητας ζωής στους ηλικιωμένους. Είναι επίσης γνωστή ως σύνδρομο ευθραυστότητας και συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο πτώσεων και άλλων συννοσηροτήτων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η συγκεκριμένη κατάσταση είναι γνωστή ως σαρκοπενική παχυσαρκία και θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς συνδυάζει δύο σοβαρούς παράγοντες κινδύνου: τη συσσώρευση λίπους στην κοιλιακή χώρα και τη σταδιακή απώλεια μυϊκής μάζας.
Τι είναι η σαρκοπενική παχυσαρκία
Η σαρκοπενική παχυσαρκία χαρακτηρίζεται από μείωση της μυϊκής μάζας και ταυτόχρονη αύξηση του σωματικού λίπους. Είναι δύσκολο να διαγνωστεί και σχετίζεται με απώλεια αυτονομίας και επιδείνωση της ποιότητας ζωής στους ηλικιωμένους. Είναι επίσης γνωστή ως σύνδρομο ευθραυστότητας και συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο πτώσεων και άλλων συννοσηροτήτων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα