Pitbull: Πόσο αιμοβόρος και επιθετικός σκύλος είναι; Όλη η αλήθεια
Ένας συνοπτικός οδηγός για την κατανόηση της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών του σκύλου τύπου Pitbull, σύμφωνα με τον ειδικό
Από σκύλος διάσωσης και βοηθός σε σώματα ασφαλείας έως θεραπευτής για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, ο σκύλος τύπου Pitbull έχει «υπηρετήσει» σε ένα ευρύ φάσμα ρόλων. Παράλληλα, έχει διακριθεί και σε αθλητικές διοργανώσεις, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικά ικανό και πολυδιάστατο σκύλο.
Την ίδια στιγμή, η φυλή εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων: περιστατικά επιθέσεων δημιουργούν ανησυχία, ενώ στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορούν πλήθος βίντεο που παρουσιάζουν Pitbull να επιδεικνύουν τρυφερότητα και αφοσίωση στα παιδιά ή ακόμη και στις γάτες με τις οποίες συμβιώνουν.
