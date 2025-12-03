Νέα θεραπευτική επιλογή για τον επιθετικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης
Νέος θεραπευτικός συνδυασμός για τον μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης βελτιώνει την επιβίωση και μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής

ygeiamou.gr team
Ο μυοδιηθητικός καρκίνος της ουροδόχου κύστης αποτελεί μια επιθετική μορφή ουροθηλιακού καρκίνου, κατά την οποία ο όγκος διηθεί τον μυϊκό χιτώνα της κύστης. Σε αυτό το στάδιο, η νόσος έχει μεγαλύτερη πιθανότητα υποτροπής και μετάστασης, γι’ αυτό και η θεραπευτική στρατηγική περιλαμβάνει συνήθως ριζική κυστεκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό σε συνδυασμό με συστηματική θεραπεία.

Η χημειοθεραπεία με βάση την σισπλατίνη θεωρείται το πρότυπο της εισαγωγικής (προεγχειρητικής ή νεοεπικουρικής) θεραπευτικής αγωγής. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών δεν είναι ικανό να λάβει σισπλατίνη λόγω νεφρικής δυσλειτουργίας ή άλλων συνοσηροτήτων. Για αυτούς τους ασθενείς, μέχρι πρόσφατα, υπήρχε περιορισμένο θεραπευτικό οπλοστάσιο.

ygeiamou.gr team
