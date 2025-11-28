Μόνο 1 στους 4 ασθενείς έχει πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα στην Ελλάδα
Δύσκολη η πρόσβαση των Ελλήνων σε νέες θεραπείες, ενώ η χώρα παραμένει μη ελκυστικός προορισμός για κλινικές μελέτες - Οι προτάσεις των φαρμακευτικών εταιριών με αιχμή την καινοτομία, για την αντιμετώπιση του αδιεξόδου

Τότα Καρλατήρα
Η φαρμακευτική καινοτομία εξελίσσεται ταχύτερα από ποτέ. Το ερώτημα, ωστόσο, που τέθηκε στη διάρκεια πρόσφατης εκδήλωσης του Pharma Innovation Forum Greece (PIF) είναι αν η Ελλάδα μπορεί και θέλει να την ακολουθήσει.

«Η καινοτομία δεν είναι μια μελλοντική υπόσχεση. Είναι εδώ, εξελίσσει ουσιαστικά την ιατρική πρακτική, μεταμορφώνει την υγειονομική φροντίδα και αλλάζει ζωές. Το ζητούμενο δεν είναι αν έχουμε τη γνώση – την έχουμε. Το ζητούμενο είναι να διαθέτουμε το σύστημα που επιτρέπει στον ασθενή να έχει πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία, την κατάλληλη χρονική στιγμή» ανέφερε προλογίζοντας την εκδήλωση η Πρόεδρος του PIF, κυρία Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη.

