Μόνο 1 στους 4 ασθενείς έχει πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα στην Ελλάδα

Δύσκολη η πρόσβαση των Ελλήνων σε νέες θεραπείες, ενώ η χώρα παραμένει μη ελκυστικός προορισμός για κλινικές μελέτες - Οι προτάσεις των φαρμακευτικών εταιριών με αιχμή την καινοτομία, για την αντιμετώπιση του αδιεξόδου