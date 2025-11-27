Καρκίνος προστάτη: Το μήνυμα ζωής του Κρις Χόι που δίνει μάχη με νόσο τελικού σταδίου
Καρκίνος προστάτη: Το μήνυμα ζωής του Κρις Χόι που δίνει μάχη με νόσο τελικού σταδίου
Με ειλικρίνεια και δύναμη, ο Ολυμπιονίκης Κρις Χόι μιλά για την πρόληψη, τη ζωή και την αξία της στιγμής όταν τίποτα δεν θεωρείται πια δεδομένο
Ήταν τον Φεβρουάριο του 2024 όταν ο Ολυμπιονίκης Κρις Χόι, ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους της παγκόσμιας ποδηλασίας, αποκάλυπτε πως δίνει μάχη με τον καρκίνο του προστάτη. Τότε, μιλούσε απλώς για «θεραπεία» και «παρακολούθηση». Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι λίγους μήνες αργότερα θα ερχόταν η πιο σκληρή αποκάλυψη.
Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, ο έξι φορές χρυσός Ολυμπιονίκης έκανε γνωστό ότι ο καρκίνος είχε κάνει μετάσταση στα οστά και πως οι γιατροί τού έδιναν δύο έως τέσσερα χρόνια ζωής. Μία διάγνωση τελικού σταδίου που συγκλόνισε τον κόσμο του αθλητισμού – αλλά και πολύ πέρα από αυτόν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, ο έξι φορές χρυσός Ολυμπιονίκης έκανε γνωστό ότι ο καρκίνος είχε κάνει μετάσταση στα οστά και πως οι γιατροί τού έδιναν δύο έως τέσσερα χρόνια ζωής. Μία διάγνωση τελικού σταδίου που συγκλόνισε τον κόσμο του αθλητισμού – αλλά και πολύ πέρα από αυτόν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα