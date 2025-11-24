Δύο μικρές αλλαγές στις συνήθειές μας που χαρίζουν ευτυχία
Δεν λένε τυχαία ότι τα απλά είναι και τα πιο δύσκολα. Εκεί είναι που κρύβεται και το μυστικό της ευτυχίας, σύμφωνα με έναν ψυχολόγο, ο οποίος αναλύει τη δύναμη που έχει το «αρκετό» απέναντι στο «περισσότερο»
Σε μια εποχή όπου η ευκολία παρουσιάζεται ως ο απόλυτος στόχος, μια νέα σειρά επιστημονικών ευρημάτων μάς υπενθυμίζει ότι η πραγματική ευημερία ίσως να βρίσκεται αλλού. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Macromarketing, όσοι καταναλώνουν συνειδητά λιγότερο και βασιζόμενοι περισσότερο στις δικές τους δεξιότητες ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας και σκοπού στη ζωή.
Αυτή η «εθελούσια απλότητα» μπορεί να προσφέρει τελικά την ψυχική μας ανθεκτικότητα, κόντρα στην υπερβολική ευκολία που προσφέρουν οι ψηφιακές υπηρεσίες και η συνεχής ροή περιεχομένου.
«Η μελέτη φέρνει μαζί της μια προειδοποίηση για τις ζωές μας που υποστηρίζονται ολοένα και περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη: όσο πιο βολική γίνεται η ζωή μας, τόσο λιγότερο ικανοποιημένοι νιώθουν πολλοί από εμάς. Τα καλά νέα είναι ότι προσφέρει και λύσεις, υποδεικνύοντας πως ο δρόμος προς την ευτυχία ίσως δεν βρίσκεται στο “περισσότερο”, αλλά στο να επιλέγουμε συνειδητά το “αρκετό”» λέει ο Mark Travers, Ph.D., ψυχολόγος σε άρθρο του στο Psychology Today.
