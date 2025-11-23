Σκόρδο αντί για στοματικό διάλυμα; Η επιστήμη λέει «ναι»
Νέα έρευνα δείχνει ότι το εκχύλισμα σκόρδου μπορεί να σταθεί επάξια απέναντι στο πλέον διαδεδομένο στοματικό διάλυμα
Πριν προτρέξετε να κάνετε συνειρμούς για… σκόρδα και ρομαντισμό, οι επιστήμονες έχουν κάτι σοβαρό να πουν: Το σκόρδο φαίνεται πως δεν είναι μόνο για τη μαγειρική. Mπορεί να γίνει και πανίσχυρο «όπλο» στην καθημερινή στοματική υγιεινή. Μια νέα συστηματική ανασκόπηση από το Πανεπιστήμιο της Sharjah δείχνει ότι το εκχύλισμά του έχει αντιμικροβιακή δράση συγκρίσιμη με τη χλωρεξιδίνη – το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό στοματικό διάλυμα που χρησιμοποιούν οι οδοντίατροι.
Κι όμως, όσο… έντονο κι αν είναι το άρωμά του, το σκόρδο αφήνει ένα αποτύπωμα που διαρκεί περισσότερο από τα χημικά διαλύματα.
Η έρευνα βασίστηκε σε 389 αρχικές μελέτες από διεθνείς βάσεις δεδομένων, εκ των οποίων τελικά αξιολογήθηκαν πέντε κλινικές μελέτες. Σε αυτές, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις εκχυλίσματος σκόρδου εμφάνισαν αποτελεσματικότητα πολύ κοντά στη χλωρεξιδίνη, με σημαντική μείωση βακτηριακών φορτίων.
