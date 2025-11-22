Κρυοσυντήρηση ωαρίων: Η ψυχολόγος εξηγεί τι προσφέρει αυτή η επιλογή στις γυναίκες
Η δρ. Μαρία Σουροπάνη, Ψυχολόγος και Συνεργάτης της Μονάδας ΥΓΕΙΑ IVF ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ, εξηγεί ότι πίσω από τη διαδικασία της κρυοσυντήρησης, κρύβεται η ανάγκη μιας γυναίκας να διαχειριστεί τον χρόνο και τις μελλοντικές της επιλογές
Η κρυοσυντήρηση ωαρίων έχει πλέον γίνει μια επιλογή που όλο και περισσότερες γυναίκες εξετάζουν, είτε για ιατρικούς λόγους, είτε για να διατηρήσουν τη δυνατότητα της μητρότητας στο μέλλον. Πίσω, όμως, από τη βιολογική και τεχνολογική διάσταση αυτής της διαδικασίας, κρύβεται μια βαθιά ανθρώπινη και ψυχολογική εμπειρία.
Για πολλές γυναίκες, η απόφαση να καταψύξουν τα ωάριά τους φέρνει μαζί της ένα αίσθημα ελέγχου και ελευθερίας. Είναι μια πράξη αυτονομίας, μια δήλωση ότι «παίρνω τον χρόνο στα χέρια μου». Η δυνατότητα να προγραμματίσουν τη μητρότητα σύμφωνα με τους προσωπικούς τους ρυθμούς, χωρίς να υποκύπτουν στην πίεση του βιολογικού ρολογιού ή των κοινωνικών προσδοκιών, ενισχύει το αίσθημα ενδυνάμωσης.
