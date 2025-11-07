Το απλό τεστ δύναμης που προβλέπει την κατάσταση της υγείας – Γίνεται στο σπίτι
Ένα απλό τεστ στο σπίτι μπορεί να αποκαλύψει πολλά για την κατάσταση της υγείας σας και να χρησιμεύσει ως ένα καθημερινό εργαλείο παρακολούθησης υγείας
Καθώς τα ποσοστά παχυσαρκίας συνεχίζουν να αυξάνονται, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για μια σειρά επιπτώσεων υγείας που συνδέονται με το υπερβολικό βάρος: Από τις καρδιοπάθειες και τον διαβήτη, έως τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Νέα έρευνα, ωστόσο, φέρνει ένα καλό νέο: Όπως υποστηρίζει, τα υπέρβαρα άτομα που διατηρούν καλή μυϊκή δύναμη μπορεί να αντισταθμίζουν, εν μέρει, τις συνέπειες του υπερβολικού βάρους. Με λίγα λόγια, οι ισχυροί μύες -που μετρώνται με τη δύναμη της λαβής- προσφέρουν σημαντική προστασία από ασθένειες και πρόωρο θάνατο.
Δύναμη λαβής: Ένα παράθυρο στη συνολική υγεία
Η δύναμη λαβής μετρά πόσο δυνατά μπορεί κάποιος να σφίξει ένα αντικείμενο και χρησιμοποιείται εδώ και καιρό ως δείκτης σωματικής υγείας. Οι υψηλότερες βαθμολογίες έχουν συνδεθεί με μειωμένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, αρθρίτιδας, ακόμη και ορισμένων μορφών καρκίνου. Ερευνητές του Pennington Biomedical Research Center υποστηρίζουν τώρα ότι μπορεί, επίσης, να υποδείξει σε υπέρβαρα άτομα κατά πόσο κινδυνεύουν από ασθένειες σχετικές με την παχυσαρκία.
