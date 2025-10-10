«Δεν υπάρχει λόγος για θεραπεία, αφού έχω φίλους» – Ένας καθηγητής καταρρίπτει 10 μύθους για την ψυχοθεραπεία
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, ο κ. Αντώνης Ντακανάλης, Καθηγητής Ψυχιατρικής και Ψυχοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Μπικόκα της Ιταλίας αποκαθηλώνει δέκα κοινούς μύθους για την ψυχοθεραπεία και εξηγεί τα οφέλη της
*Γράφει ο κ. Αντώνης Ντακανάλης, Καθηγητής Ψυχιατρικής και Ψυχοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Μπικόκα του Μιλάνου
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας. Oι οθόνες θα γεμίσουν με λόγια. Στα social media, στις τηλεοράσεις, στους δρόμους, παντού. Κάποια θα είναι αληθινά, κάποια μισά. Κάποια γεμάτα καλή πρόθεση, άλλα άδεια, χωρίς ψυχή. Μα, μέσα σε όλο αυτόν τον θόρυβο, υπάρχει μια αλήθεια που δεν αλλάζει: H ψυχική μας υγεία είναι η ζωή μας.
Σήμερα, ας σταθούμε αλλιώς. Ας μιλήσουμε καθαρά. Χωρίς παρερμηνείες. H ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια και δεν αφορά «κάποιους άλλους» – αφορά όλους μας. Δεν είναι απλώς «δεν έχω ψυχική ασθένεια» ή «δεν έχω συμπτώματα». Είναι να σηκώνεσαι όταν η ζωή σε ρίχνει, να στέκεσαι όρθιος απέναντι στο στρες. Να λειτουργείς στην καθημερινότητα, στη δουλειά, στις σχέσεις σου. Να αναγνωρίζεις τις ικανότητες σου, να δημιουργείς, να αγαπάς, να συμμετέχεις. Να συνεισφέρεις στην οικογένεια και στην κοινότητα και να βρίσκεις χαρά και νόημα σε όλα αυτά.
