«Δεν υπάρχει λόγος για θεραπεία, αφού έχω φίλους» – Ένας καθηγητής καταρρίπτει 10 μύθους για την ψυχοθεραπεία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, ο κ. Αντώνης Ντακανάλης, Καθηγητής Ψυχιατρικής και Ψυχοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Μπικόκα της Ιταλίας αποκαθηλώνει δέκα κοινούς μύθους για την ψυχοθεραπεία και εξηγεί τα οφέλη της