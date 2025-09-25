Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη: Επίσημη πρώτη για τη νέα γγ Δημόσιας Υγείας στην ενημέρωση των διοικητών νοσοκομείων
Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη: Επίσημη πρώτη για τη νέα γγ Δημόσιας Υγείας στην ενημέρωση των διοικητών νοσοκομείων
Η Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση ως νέα Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, στη χθεσινή συνάντηση του υπουργείου Υγείας με τους διοικητές νοσοκομείων
Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση ουσιαστικά πραγματοποίησε χθες η νέα γενική γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, περίπου δύο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Η κυρία Κράββαρη βρέθηκε χθες με όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας – απουσίαζε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη που βρίσκεται εκτός Ελλάδος – στην έναρξη της διήμερης συνάντησης με τους διοικητές των νοσοκομείων που πραγματοποιείται στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης.
Η κυρία Κράββαρη είχε βρεθεί και στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης (ΔΕΘ), ωστόσο χθες ήταν η πρώτη της δημόσια τοποθέτηση αφότου τοποθετήθηκε στην Αριστοτέλους. Υπενθυμίζεται ότι η νέα γενική γραμματέας διαδέχθηκε την Φωφώ Καλύβα τον Μάιο και αποτελεί μια επιλογή που η κυβέρνηση «ποντάρει» επάνω της. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι δίνεται χώρος σε νεαρά πρόσωπα με φρέσκιες προτάσεις και όρεξη για δουλειά. Ειδικά στην περίπτωση του Υπουργείου Υγείας αυτό αποδεικνύεται και από τις επιλογές των άλλων δύο γενικών γραμματέων, της κυρίας Λίλιαν Βιλδιρίδη και του κ. Άρη Αγγελή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η κυρία Κράββαρη είχε βρεθεί και στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης (ΔΕΘ), ωστόσο χθες ήταν η πρώτη της δημόσια τοποθέτηση αφότου τοποθετήθηκε στην Αριστοτέλους. Υπενθυμίζεται ότι η νέα γενική γραμματέας διαδέχθηκε την Φωφώ Καλύβα τον Μάιο και αποτελεί μια επιλογή που η κυβέρνηση «ποντάρει» επάνω της. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι δίνεται χώρος σε νεαρά πρόσωπα με φρέσκιες προτάσεις και όρεξη για δουλειά. Ειδικά στην περίπτωση του Υπουργείου Υγείας αυτό αποδεικνύεται και από τις επιλογές των άλλων δύο γενικών γραμματέων, της κυρίας Λίλιαν Βιλδιρίδη και του κ. Άρη Αγγελή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα