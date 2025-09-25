Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη: Επίσημη πρώτη για τη νέα γγ Δημόσιας Υγείας στην ενημέρωση των διοικητών νοσοκομείων

Η Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση ως νέα Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, στη χθεσινή συνάντηση του υπουργείου Υγείας με τους διοικητές νοσοκομείων