ΕΣΥ: Πόσους μήνες «απαιτεί» το ραντεβού με ενδοκρινολόγο – Γιατί υπάρχουν τέτοιες αναμονές
ΕΣΥ: Πόσους μήνες «απαιτεί» το ραντεβού με ενδοκρινολόγο – Γιατί υπάρχουν τέτοιες αναμονές
Από την 1η Οκτωβρίου ανοίγουν περισσότερα ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των νοσοκομείων - Σήμερα παρατηρούνται σημαντικές αναμονές για τους ενδοκρινολόγους
Αυξημένη ζήτηση έχουν οι ενδοκρινολόγοι, με αποτέλεσμα να αποτελούν μια ειδικότητα που παρουσιάζει αναμονές στα ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία. Τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιείται μια μεγάλη προσπάθεια να διευκολυνθούν οι πολίτες στον προγραμματισμό ιατρικών ραντεβού μέσω του ενοποιημένου συστήματος ψηφιακών ραντεβού για γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και ιδιώτες συμβεβλημένους με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
Από την 1η Οκτωβρίου, μάλιστα, «ανοίγουν» περισσότερα ραντεβού και στα νοσοκομεία, με το Υπουργείο Υγείας να υποχρεώνει τους γιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων σε τουλάχιστον 12 ραντεβού την εβδομάδα. Η αναμονή που θα αντιμετωπίσουν οι πολίτες διαφέρει από ειδικότητα σε ειδικότητα, με ορισμένες εξ αυτών να είναι πιο «δημοφιλείς» σε σχέση με άλλες και οι πολίτες να χρειάζεται να περιμένουν περισσότερο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Από την 1η Οκτωβρίου, μάλιστα, «ανοίγουν» περισσότερα ραντεβού και στα νοσοκομεία, με το Υπουργείο Υγείας να υποχρεώνει τους γιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων σε τουλάχιστον 12 ραντεβού την εβδομάδα. Η αναμονή που θα αντιμετωπίσουν οι πολίτες διαφέρει από ειδικότητα σε ειδικότητα, με ορισμένες εξ αυτών να είναι πιο «δημοφιλείς» σε σχέση με άλλες και οι πολίτες να χρειάζεται να περιμένουν περισσότερο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα