Γονιμότητα: Ο κρίσιμος ρόλος του αποθέματος των ωοθηκών – Ποιοι παράγοντες το επηρεάζουν

Ο όρος «ωοθηκικό απόθεμα» αναφέρεται στον αριθμό και την ποιότητα των ωαρίων που βρίσκονται στις ωοθήκες μιας γυναίκας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η γονιμότητα μιας γυναίκας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, με έναν από τους πιο σημαντικούς να είναι το απόθεμα των ωοθηκών. Η κατανόηση της σημασίας του ωοθηκικού αποθέματος, των παραγόντων που το επηρεάζουν, και του τρόπου με τον οποίο σχετίζεται με τη γονιμότητα, είναι κρίσιμη για κάθε γυναίκα που σχεδιάζει ή σκέφτεται να αποκτήσει παιδί.

Πώς ορίζεται το απόθεμα των ωοθηκών;



Κάθε γυναίκα γεννιέται με έναν ορισμένο αριθμό ωοθυλακίων μέσα στα οποία ωριμάζουν τα ωάρια. Ο αριθμός αυτός είναι συγκεκριμένος για κάθε γυναίκα και μειώνεται σταδιακά όσο αυξάνεται η ηλικία. Το απόθεμα των ωοθηκών φθάνει στο μέγιστο στην εφηβεία και αριθμεί περίπου 300.000 έως 500.000 ωοθυλάκια, ωστόσο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ζωής, μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτών θα οδηγήσει σε ωορρηξία και πιθανή σύλληψη. Το υπόλοιπο απορροφάται σταδιακά μέσω φυσιολογικής διαδικασίας που ονομάζεται ατρησία.



