Νέο «όπλο» στη μάχη κατά του καρκίνου – Διπλασιάζει την αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας
Νέο «όπλο» στη μάχη κατά του καρκίνου – Διπλασιάζει την αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας
Μια καινοτόμος προσέγγιση στοχεύει την ικανότητα προσαρμογής των καρκινικών κυττάρων, καθιστώντας τα πιο ευάλωτα στη θεραπεία
Η χημειοθεραπεία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην αντιμετώπιση πολλών τύπων καρκίνου, ωστόσο τα καρκινικά κύτταρα συχνά προσαρμόζονται και αναπτύσσουν αντοχή, καθιστώντας τη διαχείριση της νόσου δύσκολη.
Μία νέα μέθοδος, που ανέπτυξαν επιστήμονες στις ΗΠΑ, δεν επικεντρώνεται στο να καταστρέφει άμεσα τα κύτταρα, αλλά, αντίθετα, στο να μπλοκάρει την ικανότητά τους να προσαρμόζονται. Τα πρώτα πειράματα δείχνουν ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να διπλασιάσει την αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μία νέα μέθοδος, που ανέπτυξαν επιστήμονες στις ΗΠΑ, δεν επικεντρώνεται στο να καταστρέφει άμεσα τα κύτταρα, αλλά, αντίθετα, στο να μπλοκάρει την ικανότητά τους να προσαρμόζονται. Τα πρώτα πειράματα δείχνουν ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να διπλασιάσει την αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα