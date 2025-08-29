Νέο «όπλο» στη μάχη κατά του καρκίνου – Διπλασιάζει την αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας
YGEIAMOU.GR
DNA RNA Ακτινοθεραπεία Ανοσοθεραπεία Ασθένειες Καρκίνος Μελέτη

Νέο «όπλο» στη μάχη κατά του καρκίνου – Διπλασιάζει την αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας

Μια καινοτόμος προσέγγιση στοχεύει την ικανότητα προσαρμογής των καρκινικών κυττάρων, καθιστώντας τα πιο ευάλωτα στη θεραπεία

Νέο «όπλο» στη μάχη κατά του καρκίνου – Διπλασιάζει την αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας
Κλέλια Γιαρίμογλου
Η χημειοθεραπεία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην αντιμετώπιση πολλών τύπων καρκίνου, ωστόσο τα καρκινικά κύτταρα συχνά προσαρμόζονται και αναπτύσσουν αντοχή, καθιστώντας τη διαχείριση της νόσου δύσκολη.

Μία νέα μέθοδος, που ανέπτυξαν επιστήμονες στις ΗΠΑ, δεν επικεντρώνεται στο να καταστρέφει άμεσα τα κύτταρα, αλλά, αντίθετα, στο να μπλοκάρει την ικανότητά τους να προσαρμόζονται. Τα πρώτα πειράματα δείχνουν ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να διπλασιάσει την αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης